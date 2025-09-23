RMBH: quase 100 árvores caíram durante tempestade; nove atingiram veículos

A chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte causou estragos por onde passou, sendo nove árvores caídas em veículos. Além disso, a tempestade deixou bairros sem energia elétrica, provocou destelhamentos e bloqueios no trânsito. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) informou que atendeu 95 ocorrências de queda de árvores.

O que mais chama a atenção é que nove delas caíram sobre veículos, outras 15 atingiram residências e 71 caíram em vias públicas. Os estragos foram potencializados pelos ventos, que chegaram a 95 km/h na estação do Cercadinho, na Região Oeste da capital.

Nessa segunda-feira (22/9), Belo Horizonte havia registrado o dia mais quente do ano: 34,9°C, às 13h, segundo a Defesa Civil, superando os 34,6°C de 14 de março. O calor intenso deu lugar a uma tempestade rápida no fim do dia, acompanhada de ventos fortes que provocaram danos em diferentes pontos da cidade.

Um telhado foi arrancado de um prédio de condomínio na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul da capital. Já no Morro das Pedras, Região Oeste, uma árvore caiu em um mirante conhecido como “Terrão”.

Na Rua Manhumirim, no Bairro Carlos Prates, Região Noroeste de Belo Horizonte, uma árvore de grande porte atingiu um carro e bloqueou totalmente a via próxima à Avenida Pedro II. Ninguém ficou ferido.

Previsão do tempo

A terça-feira (23/9) começou com tempo nublado na capital mineira e previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C e a máxima prevista chega a 29°C, com umidade relativa do ar em torno de 45% no período da tarde.