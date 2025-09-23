Chuva com ventania destelha prédio no Aglomerado da Serra em BH

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu Belo Horizonte (MG) no fim dessa segunda-feira (22/9) causou o destelhamento do prédio de um condomínio na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, na Região Centro-Sul da capital.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o telhado saiu do imóvel e caiu na entrada do bloco 9, na Rua Jerusalém. O vídeo ainda flagra a estrutura atingindo um carro e a rede elétrica, próximo à entrada.

De acordo com a Defesa Civil municipal, o horário entre 17h e 18h registrou rajadas de ar que atingiram a velocidade de 59,76 km/h na Estação Cercadinho, na Região Oeste de Belo Horizonte.

A Defesa Civil fez uma vistoria no condomínio durante a noite e não constatou riscos estruturais nos apartamentos. A entrada principal do bloco 9 precisou ser isolada e os moradores improvisaram uma saída temporária.

Em nota, o órgão informou que os moradores foram orientados a manter o isolamento e a evitar qualquer ação que possa colocar em risco a própria segurança ou a de terceiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas pelo menos 45 chamadas de risco de queda de árvores devido às fortes chuvas na noite de segunda-feira em toda Grande BH.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Cemig foi procurada para saber sobre o impacto no fornecimento de energia, mas ainda não retornou.