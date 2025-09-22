Assine
Belo Horizonte registra ventos fortes e chuva nesta segunda-feira (22/9)

Rajadas de vento atingiram velocidade de 59,76 km/h na Estação Cercadinho, na Região Oeste da capital

Alexandre Carneiro
Repórter
22/09/2025 19:35

Pedestres, vistos de costas, caminham na calçada sob chuva, portando sombrinhas
Das nove regiões de Belo Horizonte, oito registraram chuva nesta segunda-feira (22/9) crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Belo Horizonte registrou ventos fortes na tarde desta segunda-feira (22/9). De acordo com informações da Defesa Civil do município, entre 17h e 18h, as rajadas de ar atingiram velocidade de 59,76 km/h na Estação Cercadinho, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Apesar dos fortes ventos, a chuva que caiu sobre a capital mineira foi majoritariamente de fraca intensidade, de acordo também com informações da Defesa Civil.

Leia Mais

As regiões Norte, Noroeste, Oeste, Leste, Centro-Sul, Pampulha e Venda Nova registraram precipitações fracas. No Barreiro, as chuvas chegaram ao nível moderado. Já na Região Nordeste, sequer choveu.

Ainda segundo a Defesa Civil, as pancadas de chuva deverão perdurar sobre a capital mineira até 8h desta terça-feira (23/9).

overflay