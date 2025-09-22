Assine
CALORZÃO

BH registra o dia mais quente do ano com 34,9°C

Defesa Civil aponta recorde nesta segunda-feira (22/9); terça terá chuva e trovoadas

22/09/2025 17:50

Calor em BH pode chegar a 30°C. Dia seco inspira cuidados e hidratação, umidade pode chegar a 20%
Calor em BH quase chega os 35°C nesta segunda-feira (22/9) crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

A capital mineira registrou nesta segunda-feira (22) a maior temperatura do ano. Segundo a Defesa Civil, os termômetros marcaram 34,9°C às 13h, superando os 34,6°C registrados em 14 de março.

Apesar do calor recorde, a previsão para terça-feira (23) indica mudança no clima. O tempo deve ficar nublado, com possibilidade de chuva forte e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 18°C e 29°C, com umidade relativa do ar mínima de  40% no período da tarde.

Confira o ranking das dez maiores temperaturas de 2025 em Belo Horizonte:

  • 22/09, 13h – 34,9°C
  • 14/03, 15h – 34,6°C
  • 21/01, 15h – 34,4°C
  • 22/01, 14h – 34,3°C
  • 18/02, 14h40 – 34,1°C
  • 15/03, 14h10 – 33,9°C
  • 20/01, 15h – 33,7°C
  • 23/01, 14h – 33,7°C
  • 10/03, 15h – 33,7°C
  • 21/09, 14h – 33,7°C

