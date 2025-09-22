BH registra o dia mais quente do ano com 34,9°C

A capital mineira registrou nesta segunda-feira (22) a maior temperatura do ano. Segundo a Defesa Civil, os termômetros marcaram 34,9°C às 13h, superando os 34,6°C registrados em 14 de março.

Apesar do calor recorde, a previsão para terça-feira (23) indica mudança no clima. O tempo deve ficar nublado, com possibilidade de chuva forte e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 18°C e 29°C, com umidade relativa do ar mínima de 40% no período da tarde.

Confira o ranking das dez maiores temperaturas de 2025 em Belo Horizonte: