BH registra o dia mais quente do ano com 34,9°C
Defesa Civil aponta recorde nesta segunda-feira (22/9); terça terá chuva e trovoadas
A capital mineira registrou nesta segunda-feira (22) a maior temperatura do ano. Segundo a Defesa Civil, os termômetros marcaram 34,9°C às 13h, superando os 34,6°C registrados em 14 de março.
Apesar do calor recorde, a previsão para terça-feira (23) indica mudança no clima. O tempo deve ficar nublado, com possibilidade de chuva forte e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 18°C e 29°C, com umidade relativa do ar mínima de 40% no período da tarde.
Confira o ranking das dez maiores temperaturas de 2025 em Belo Horizonte:
- 22/09, 13h – 34,9°C
- 14/03, 15h – 34,6°C
- 21/01, 15h – 34,4°C
- 22/01, 14h – 34,3°C
- 18/02, 14h40 – 34,1°C
- 15/03, 14h10 – 33,9°C
- 20/01, 15h – 33,7°C
- 23/01, 14h – 33,7°C
- 10/03, 15h – 33,7°C
- 21/09, 14h – 33,7°C