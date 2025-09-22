Vai chover? Confira previsão do tempo em BH nesta segunda (22)

Nesta segunda-feira (22), Belo Horizonte terá céu parcialmente nublado, com previsão de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde, segundo a Defesa Civil municipal. A temperatura mínima registrada na capital foi de 18,2 °C e a máxima pode chegar a 34 °C.

Pela manhã, as regionais registraram mínimas variadas: no Barreiro, os termômetros marcaram 21°C às 6h05; no Centro-Sul, 19,5 °C às 6h15; no Oeste, 18,2 °C, com sensação térmica de 11,5 °C às 6h; na Pampulha, 20,4 °C, com sensação de 19,5 °C no mesmo horário; e em Venda Nova, 19,7 °C às 6h10.

Ainda segundo a Defesa Civil, a umidade relativa mínima do ar na capital deve ficar em torno de 30% no período da tarde. O órgão orienta a população a se manter hidratada e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios devido à baixa umidade do ar prevista para a tarde.





