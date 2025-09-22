Minas tem alerta para chuva de granizo; confira regiões

Chuvas fortes, com rajadas de ventos e possibilidade de granizo, podem atingir diversas cidades de Minas Gerais, desta segunda (22/9) até quarta-feira (24/9). O aviso é do Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), que emite o alerta à população.

De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) e o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), a passagem e o avanço de uma frente fria podem provocar instabilidade e tempo adverso com temporais.

Previsão da semana

Nesta segunda-feira, a previsão é de chuva intensa nas regiões: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste, Central, Campo das Vertentes, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Zona da Mata e Noroeste. Há possibilidade de rajadas de vento acima dos 80 km/h e chance de granizo, principalmente no Sul do estado.

Na terça-feira, a instabilidade avança para o Norte, Oeste e Vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. As chuvas mais fortes devem ocorrer nas regiões: Triângulo, Oeste, Central Mineira, RMBH e Noroeste, com risco de rajadas acima de 60 km/h e queda de granizo, especialmente no Noroeste.

Já na quarta-feira, as condições de instabilidade persistem, com pancadas de chuva de intensidade variada em diversas regiões do estado. O Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba merecem atenção especial devido ao risco de granizo, enquanto no Oeste, na Central, na RMBH, no Campo das Vertentes, no Sul/Sudoeste e na Zona da Mata, as precipitações devem ocorrer principalmente à tarde, acompanhadas de rajadas de vento.

As condições fazem com que as temperaturas máximas fiquem entre 24°C na RMBH, e 37°C no Norte do estado. Já as mínimas devem ficar entre 16°C na Região Sul e 25°C no Triângulo e no Noroeste de Minas.

“Diante de possibilidades de tempestades, ventania e granizo que inclusive já chegaram ao Sul e Sudeste do país, é importante redobrar o cuidado e evitar áreas de alagamento, planejando os deslocamentos seja a pé ou em veículos. Em caso de raios, busque locais sempre cobertos e nunca enfrentar a força da água”, orienta o Coronel Paulo Roberto Rezende, coordenador do Cedec.



"Além disso, a população pode se cadastrar gratuitamente no nosso sistema de alertas, enviando o CEP por SMS para o número 40199", acrescenta o coordenador do Cedec.

Dicas de prevenção