Trabalhadora é atacada por pitbulls em Centro de Controle de Zoonoses
Os animais estavam no local depois de também terem mordido seus tutores no fim de semana; mulher precisou ser hospitalizada
Uma trabalhadora terceirizada da Prefeitura de Patos de Minas (MG), Alto Paranaíba, foi atacada por cães no Centro de Controle de Zoonoeses da cidade, nesta segunda-feira (22/9). Os animais estavam no local depois de também terem mordido seus tutores no fim de semana, uma mulher de 29 anos e um homem de 33.
A prestadora de serviços foi ferida no momento em que fazia a limpeza do canil. Ela teve braços e pernas feridos pelos cachorros da raça pitbull. Ela precisou de atendimento e foi levada para Hospital Regional de Patos de Minas.
A Prefeitura informou em nota que está prestando toda a assistência à servidora e que a Secretaria Municipal de Saúde está avaliando a situação dos cães para definir as medidas a serem adotadas.
