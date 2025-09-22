Assine
Trabalhadora é atacada por pitbulls em Centro de Controle de Zoonoses

Os animais estavam no local depois de também terem mordido seus tutores no fim de semana; mulher precisou ser hospitalizada

VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
22/09/2025 17:45 - atualizado em 22/09/2025 17:53

Trabalhadora é atacada por pitbulls Centro de Controle de Zoonoses
Trabalhadora é atacada por pitbulls Centro de Controle de Zoonoses crédito: Divulgação/Prefeitura de Patos de Minas

Uma trabalhadora terceirizada da Prefeitura de Patos de Minas (MG), Alto Paranaíba, foi atacada por cães no Centro de Controle de Zoonoeses da cidade, nesta segunda-feira (22/9). Os animais estavam no local depois de também terem mordido seus tutores no fim de semana, uma mulher de 29 anos e um homem de 33. 

A prestadora de serviços foi ferida no momento em que fazia a limpeza do canil. Ela teve braços e pernas feridos pelos cachorros da raça pitbull. Ela precisou de atendimento e foi levada para Hospital Regional de Patos de Minas.

A Prefeitura informou em nota que está prestando toda a assistência à servidora e que a Secretaria Municipal de Saúde está avaliando a situação dos cães para definir as medidas a serem adotadas.

