Escritora atacada por pitbulls comemora uso de prótese biônica

Dias após começar a usar uma prótese biônica, a escritora Roseana Murray comemorou as atividades diárias que já consegue realizar.

"No terceiro dia com a Blue, consegui aguentar duas horas! E segurar uma xícara. E uivei como loba, de felicidade", escreveu.

No início de abril de 2024, ela foi atacada por cães da raça pitbull durante uma caminhada matinal, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e perdeu o braço direito.

A poetisa recebeu a prótese na última semana e a apelidou de Blue, em homenagem a um cavalo. "A adaptação é ou parece ser muito difícil. Outro grande aprendizado", disse.

Nos comentários, perfis de famosos como Malu Galli, Paulo Betti e Evandro Mesquita parabenizaram o avanço.

Em agosto do último ano, Roseana lançou um livro em que narra, de maneira poética, o ocorrido.

"Quando acordei, passei a mão pelo meu ombro e rapidamente perguntei para o meu filho se eu tinha perdido o braço", relembra. "Foi um pouco depois disso, ainda no hospital, que comecei a pensar nesse livro. Queria que fosse uma história para crianças e que transformasse a perda do braço em outra coisa. E isso me salvou. Ajudou no processo de superar e entender tudo o que estava acontecendo."