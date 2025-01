'Ainda estou aqui' terá ingressos a R$ 10

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Cinemark realiza a Semana do Cinema entre os dias 6 e 12 de fevereiro em todo o país. É a chance para ver o sucesso “Ainda estou aqui” e outros títulos famosos, como “Sonic 3”, “Emília Perez” e “O auto da Compadecida 2” por R$ 10 o ingresso.

A exibição nas Salas Bradesco Prime e Poltrona D-BOX terá ingresso a R$ 20. Pré-estreias e filmes de conteúdos especiais não estão contemplados. Ao todo, a Cinemark conta com 627 salas em 85 complexos em 47 cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte.

Além do ingresso a R$ 10, os membros Cinemark Club têm direito a 15% de desconto no Snack Bar por um ano em produtos selecionados e acúmulo de pontos, sem custo adicional ou assinatura mensal.

A promoção se estende também aos combos do Snack Bar, com opções especiais a preços promocionais. O combo individual, composto por uma pipoca pequena, uma bebida pequena e um Cine Cupom, sai a R$ 29, enquanto o para duas pessoas, com duas pipocas pequenas, duas 2 bebidas pequenas e um brinde, custa R$ 49.

Já o combo maior, com dois brindes do Snack Bar, sai por R$ 59. Membros do Cinemark Club ainda terão descontos adicionais sobre esses valores.

A Semana do Cinema é uma campanha nacional organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e Ingresso.com.

O filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, recebeu três indicações ao Oscar 2025, nas categorias Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres)