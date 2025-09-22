Assine
BH registra queda de árvores e falta de energia elétrica devido à chuva

Fortes ventos causaram estragos e deixaram moradores sem luz; regiões da Pampulha e Noroeste foram as mais atingidas

22/09/2025 23:10 - atualizado em 22/09/2025 23:14

Queda de árvore de grande porte na Rua Manhumirim, no Bairro Carlos Prates, atingiu um carro e danificou a rede elétrica, deixando moradores sem luz
Árvore de grande porte na Rua Manhumirim, no Bairro Carlos Prates, atingiu um carro e danificou a rede elétrica, deixando moradores sem luz crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

As chuvas, acompanhadas de fortes ventos, que atingiram Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira (22/9), causaram quedas de árvores em diferentes locais. Há relatos de falta de energia em decorrência de galhos e troncos que atingiram a rede de distribuição elétrica.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, foram registrados aproximadamente 45 chamados de ocorrências de risco de queda de árvores entre 18h e 20h45 desta segunda-feira (22/9), em toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na Rua Manhumirim, no Bairro Carlos Prates, na Região Noroeste de Belo Horizonte, uma árvore de grande porte caiu sobre um carro, perto da esquina com a Avenida Pedro II, bloqueando completamente a via. Ninguém ficou ferido.

Salvador Filho, que trabalha em um comércio próximo ao local, conta que a queda da árvore ocorreu por volta das 17h50, quando ventava forte. "Nós estávamos dentro da empresa, acabando de fechar, quando começou aquele fogaréu todo ali", relata. "A Fiorino da nossa empresa está debaixo da árvore ali", complementa.

De acordo com a testemunha, as chamas foram provocadas pela rede elétrica, que se rompeu e causou riscos para os pedestres. A árvore atingiu, além da fiação, um poste, que caiu e deixou a região sem luz. "Nós tivemos dificuldade de fechar as portas, tivemos que fechá-las na mão", relata.

Na Rua Vila Rica, esquina com a Rua Carlos Góes, no Bairro Jardim Montanhês, mais um carro e um poste foram destruídos pela queda de uma árvore-Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Na Rua Vila Rica, esquina com a Rua Carlos Góes, no Bairro Jardim Montanhês, mais um carro e um poste foram destruídos pela queda de uma árvore Marcos Vieira/EM/D.A.Press
Outra árvore de grande porte caiu sobre a rede elétrica, derrubando um poste, na Rua Vila Rica, esquina com a Rua Carlos Góes, no Bairro Jardim Montanhês, também na Região Noroeste da capital. No local, mais um carro, de uma autoescola, foi atingido durante a queda, mas não houve vítimas.

O que diz a Cemig

Contatada pela reportagem, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) informou que a chuva que atingiu Belo Horizonte no início da noite desta segunda-feira provocou falta de energia em diferentes regiões da cidade, principalmente em bairros das regiões da Pampulha e Noroeste.

Ainda de acordo com a Cemig, também há registros de falta de energia em municípios da Região Metropolitana da capital, entre os quais Contagem, Betim e Santa Luzia. Os problemas são causados por quedas de árvores e por objetos lançados em direção à rede elétrica, como partes de telhados e galhos.

A Cemig afirmou ainda que 300 profissionais, entre engenheiros, técnicos e eletricistas, trabalharão "de forma ininterrupta para o restabelecimento do sistema o mais breve possível". A previsão da empresa "é que o restabelecimento se dê de forma gradativa ao longo da noite desta segunda-feira e da madrugada de terça-feira (23/9)".

