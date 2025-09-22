Assine
INCÊNDIO

Hotel no Centro de BH pega fogo nesta segunda-feira (22/9)

Chamas começaram entre a laje e o telhado; as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelos bombeiros

Publicidade
Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
22/09/2025 16:28 - atualizado em 22/09/2025 16:31

incêndio em prédio
Bombeiros atuaram no combate às chamas crédito: CBMMG/Reprodução

Um hotel na Rua São Paulo, no Centro de Belo Horizonte, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (22/9). O incêndio teve início por volta das 14h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), as chamas começaram em uma área localizada entre a laje e o telhado do edifício. As causas ainda estão sendo investigadas.

Leia Mais

Até o momento, não há registro de vítimas.

A ocorrência segue em andamento.

incêndio em prédio
Militares dos bombeiros atuaram nas chamas CBMMG/Reprodução

Tópicos relacionados:

bh corpo-de-bombeiros fogo incendio

