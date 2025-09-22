Assine
SUSTO DE MADRUGADA

Incêndio destrói centro de reciclagem em Nova Contagem

Uma prensa e uma empilhadeira foram queimadas e nenhuma pessoa ficou ferida. O caso foi registrado em Nova Contagem, na Grande BH

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
22/09/2025 09:27 - atualizado em 22/09/2025 09:34

O incêndio demorou cerca de 2 horas para ser controlado
O incêndio demorou cerca de 2 horas para ser controlado crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu um espaço de reciclagem e assustou moradores de Nova Contagem, bairro de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta segunda-feira (22/9).

O Corpo de Bombeiros foi chamado às 2h20 por moradores que afirmavam que as chamas poderiam atingir carros estacionados e casas no entorno da Rua Maria José Chiodi, perto do Restaurante Popular.

O espaço, de 240 m² (metros quadrados), armazenava materiais como garrafas pet, papelão e papeis, cobre, metais, baterias e motores. Uma prensa e uma empilhadeira foram destruídas pelas chamas. 

Segundo a corporação, o fogo atingiu apenas a área do centro de reciclagem, sem alcançar imóveis vizinhos Apesar das chamas altas, não havia muito material combustível, o que facilitou o combate.

O proprietário do imóvel disse ao tenente Henrique, do Corpo de Bombeiros, que não sabe como o fogo começou. Segundo os registros, não foram identificados indícios de crime.

Ao todo, nove bombeiros atuaram no combate, finalizado por volta de 4h. Ninguém ficou ferido no incêndio.

overflay