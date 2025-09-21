Assine
overlay
Início Gerais
FOGO

BH: Suspeito é preso por provocar incêndio em casa no Santa Tereza

Uma pessoa estaria dentro da residência e foi encaminhada para o Hospital João XXIII para atendimento médico

Publicidade
Carregando...
Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
21/09/2025 13:56

compartilhe

Siga no
x
Incêndio no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, deixa uma pessoa ferida
Incêndio no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte, deixa uma pessoa ferida crédito: Divulgação/CBMMG

Um suspeito foi preso por iniciar um incêndio criminoso em uma residência no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (21/09). 

Leia Mais

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e já debelou as chamas. Uma pessoa que teria inalado muita fumaça foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital João XXIII.

Segundo os bombeiros, a Polícia Militar localizou e prendeu um suspeito ainda esta manhã. A Perícia da PCMG e Defesa Civil também foram acionados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Matéria em atualização

Tópicos relacionados:

incendio preso tereza

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay