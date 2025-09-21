BH: Suspeito é preso por provocar incêndio em casa no Santa Tereza
Uma pessoa estaria dentro da residência e foi encaminhada para o Hospital João XXIII para atendimento médico
compartilheSiga no
Um suspeito foi preso por iniciar um incêndio criminoso em uma residência no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (21/09).
Leia Mais
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e já debelou as chamas. Uma pessoa que teria inalado muita fumaça foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital João XXIII.
- Homem é assassinado a tiros em Contagem
- Prefeito é suspeito de adquirir caminhonete de luxo com recurso público
- Passageira de carro morre em batida com caminhão no interior de Minas
Segundo os bombeiros, a Polícia Militar localizou e prendeu um suspeito ainda esta manhã. A Perícia da PCMG e Defesa Civil também foram acionados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Matéria em atualização