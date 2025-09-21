BH: Suspeito é preso por provocar incêndio em casa no Santa Tereza

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um suspeito foi preso por iniciar um incêndio criminoso em uma residência no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo (21/09).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e já debelou as chamas. Uma pessoa que teria inalado muita fumaça foi socorrida e encaminhada para atendimento médico no Hospital João XXIII.

Segundo os bombeiros, a Polícia Militar localizou e prendeu um suspeito ainda esta manhã. A Perícia da PCMG e Defesa Civil também foram acionados.

