Chama atinge cabelo de cliente em restaurante de BH

Uma mulher de 54 anos foi socorrida em estado grave depois de ter sido atingida por chamas de um fogareiro em um restaurante do Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte (MG), na tarde desse domingo (21/9).

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher esperava na fila para se servir quando o fogo atingiu o cabelo dela. Segundo relatou uma amiga da vítima à Polícia Militar, as chamas se alastraram no momento em que um funcionário do restaurante manuseava um fogareiro com álcool em gel.

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher correndo com os cabelos em chamas. Ela foi socorrida por funcionários do restaurante.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima teve queimaduras e foi socorrida para o Hospital João XXIII. O funcionário, de 30 anos, sentiu dor nos olhos e foi levado para o Hospital São Geraldo, no Centro da capital.

Em nota, o restaurante Varanda 1389 informou que apura os fatos para compreender o ocorrido e adota medidas para fortalecer os protocolos de segurança.

“Este é um momento de reflexão e de reafirmação do nosso compromisso com a segurança, o cuidado e o respeito a todos que confiam em nós”, diz a publicação. A empresa também acompanha a vítima e afirmou estar prestando assistência a ela e aos familiares.

A reportagem procurou familiares da mulher para informações sobre o estado de saúde dela e aguarda retorno.

O caso foi encaminhado à 4ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro que dará continuidade à investigação.