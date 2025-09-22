Assine
Acidente e incêndio em ônibus complicam trânsito em BH

Tombamento de carreta no Anel Rodoviário e fogo em coletivo do Move na Av. Antônio Carlos dificultam a volta para casa

Repórter
22/09/2025 20:41

Veículo bloqueou uma das faixas da via, causando engarrafamento
Veículo bloqueou uma das faixas da via, causando engarrafamento crédito: Wellington Barbosa/Esp. EM/D.A.Press

O trânsito de Belo Horizonte apresenta retenções em diferentes locais na noite desta segunda-feira (22/9), devido a ocorrências envolvendo veículos de grande porte. No Anel Rodoviário, uma carreta tombou na altura do Bairro Olhos d'Água, na Região Oeste da capital, no sentido Vitória, bloqueando uma das faixas da via.

 

O acidente causou um grande congestionamento: o trânsito está lento desde a entrada para o Anel Rodoviário a partir da BR-356, perto do Leroy Merlin, no Belvedere, na Região Centro-Sul da capital. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

 

Veículo interditou uma das faixas exclusivas para o Move na Av. Antônio Carlos
Veículo interditou uma das faixas exclusivas para o Move na Av. Antônio Carlos Gabriel Felice/EM/D.A.Press

Já na Av. Antônio Carlos, o problema é um ônibus do Move que pegou fogo, na altura do Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, perto da Faculdade Anhanguera, no sentido bairro. Motoristas que passam pelo local relatam trânsito caótico. 

O veículo foi atingido pelas chamas enquanto circulava por uma das faixas exclusivas para o transporte coletivo. Até o momento, não há relatos sobre feridos. Aguarde mais informações.

Tópicos relacionados:

acidente bh incendio onibus

