Acidente e incêndio em ônibus complicam trânsito em BH
Tombamento de carreta no Anel Rodoviário e fogo em coletivo do Move na Av. Antônio Carlos dificultam a volta para casa
O trânsito de Belo Horizonte apresenta retenções em diferentes locais na noite desta segunda-feira (22/9), devido a ocorrências envolvendo veículos de grande porte. No Anel Rodoviário, uma carreta tombou na altura do Bairro Olhos d'Água, na Região Oeste da capital, no sentido Vitória, bloqueando uma das faixas da via.
O acidente causou um grande congestionamento: o trânsito está lento desde a entrada para o Anel Rodoviário a partir da BR-356, perto do Leroy Merlin, no Belvedere, na Região Centro-Sul da capital. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.
Já na Av. Antônio Carlos, o problema é um ônibus do Move que pegou fogo, na altura do Bairro São Francisco, na Região da Pampulha, perto da Faculdade Anhanguera, no sentido bairro. Motoristas que passam pelo local relatam trânsito caótico.
O veículo foi atingido pelas chamas enquanto circulava por uma das faixas exclusivas para o transporte coletivo. Até o momento, não há relatos sobre feridos. Aguarde mais informações.
