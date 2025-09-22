Assine
ARSENAL PESADO

Homem é preso com arsenal de armas e munições em zona rural de Minas

Durante operação, PM encontrou revólver, carabina, espingarda e cartuchos em uma fazenda

Estado de Minas
Estado de Minas
22/09/2025 19:00 - atualizado em 22/09/2025 19:03

armas de fogo
Entre a apreensão estão revólver, carabina e espingarda crédito: PMMG/Divulgação

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante por posse e porte ilegal de armas de fogo durante uma operação da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira (22), na zona rural de Capitão Andrade, no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na fazenda do suspeito. No local, militares apreenderam um revólver calibre .38, uma carabina calibre .22 e uma espingarda calibre 44, além de carregadores e dezenas de cartuchos intactos e deflagrados.

De acordo com a PM, o homem não tinha registro ou autorização para portar o armamento. Ele foi encaminhado ao hospital de Itanhomi para exames médicos e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o flagrante foi confirmado.

O suspeito deverá responder pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. 

Materiais apreendidos

  • um revólver Tarus calibre .38,
  • uma espingarda Wischester calibre .44,
  • um rifle CBC calibre .22,
  • dois carregadores do rifle CBC,
  • dezoito cartuchos intactos CBC calibre. 22,
  • Seis cartuchos intactos calibre .38,
  • vinte e cinco cartuchos deflagrados CBC calibre .22
  • sete cartuchos deflagrados calibre. 38.

