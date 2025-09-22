Homem é preso com arsenal de armas e munições em zona rural de Minas

Um homem de 59 anos foi preso em flagrante por posse e porte ilegal de armas de fogo durante uma operação da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira (22), na zona rural de Capitão Andrade, no Vale do Rio Doce.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na fazenda do suspeito. No local, militares apreenderam um revólver calibre .38, uma carabina calibre .22 e uma espingarda calibre 44, além de carregadores e dezenas de cartuchos intactos e deflagrados.

De acordo com a PM, o homem não tinha registro ou autorização para portar o armamento. Ele foi encaminhado ao hospital de Itanhomi para exames médicos e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o flagrante foi confirmado.

O suspeito deverá responder pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.

Materiais apreendidos

um revólver Tarus calibre .38,



uma espingarda Wischester calibre .44,

um rifle CBC calibre .22,



dois carregadores do rifle CBC,



dezoito cartuchos intactos CBC calibre. 22,



Seis cartuchos intactos calibre .38,



vinte e cinco cartuchos deflagrados CBC calibre .22



sete cartuchos deflagrados calibre. 38.

