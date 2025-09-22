Homem é preso com arsenal de armas e munições em zona rural de Minas
Durante operação, PM encontrou revólver, carabina, espingarda e cartuchos em uma fazenda
Um homem de 59 anos foi preso em flagrante por posse e porte ilegal de armas de fogo durante uma operação da Polícia Militar realizada nesta segunda-feira (22), na zona rural de Capitão Andrade, no Vale do Rio Doce.
Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na fazenda do suspeito. No local, militares apreenderam um revólver calibre .38, uma carabina calibre .22 e uma espingarda calibre 44, além de carregadores e dezenas de cartuchos intactos e deflagrados.
De acordo com a PM, o homem não tinha registro ou autorização para portar o armamento. Ele foi encaminhado ao hospital de Itanhomi para exames médicos e, em seguida, à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde o flagrante foi confirmado.
O suspeito deverá responder pelos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito.
Materiais apreendidos
- um revólver Tarus calibre .38,
- uma espingarda Wischester calibre .44,
- um rifle CBC calibre .22,
- dois carregadores do rifle CBC,
- dezoito cartuchos intactos CBC calibre. 22,
- Seis cartuchos intactos calibre .38,
- vinte e cinco cartuchos deflagrados CBC calibre .22
- sete cartuchos deflagrados calibre. 38.
