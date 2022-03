Polícia recupera arsenal de armas e munições roubadas na Grande BH

A camionete foi interceptada assim que deixou a estrada e entrou no matagal (foto: PMMG)

Um caminhão baú e uma caminhonete, carregados de armas e munições que tinham sido roubados na estrada entre Igarapé e Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram recuperados pela Polícia Militar nesta segunda-feira (14/3), que tenta, agora, prender os assaltantes, que fugiram à pé, embrenhando em matagais. Dois reféns foram libertados.

A PM ainda não precisou quais armas e qual tipo de munição estavam nos veículos. O assalto ao caminhão e à camionete ocorreu pela manhã, e os veículos passaram a ser perseguidos por helicópteros. Segundo o tenente-coronel Flávio Santiago, chefe da comunicação da Polícia Militar, as aeronaves identificaram os veículos no solo, em uma rodovia próximo a Carmo da Mata, já no Centro-Oeste do estado.

Segundo o tenente-coronel, primeiro foi interceptada a camionete. Os criminosos fugiram, deixando para trás um refém, que era o motorista da camionete. A partir dessa interceptação, os militares saíram no encalço do caminhão, que foi apreendido pouco tempo depois. Os dois ladrões, ao verem a aproximação de viaturas policiais, entraram para um matagal, pararam o veículo e fugiram. Outro refém que estava em poder dos criminosos foi libertado.

Cerco policial

Um grande contingente de policiais militares participa das buscas pelos ladrões. O cerco, inclusive, foi ampliado, sendo feito de Lavras a Divinópolis, para tentar capturar os fugitivos. Helicópteros da PM participam das buscas.

“Não fosse a PM apreender esse arsenal, diversos outros crimes e mortes poderiam acontecer, pois poderiam armar o narcotráfico”, diz o tenente-coronel Flávio Santiago.



Segunda grande apreensão

Esta é a segunda grande apreensão de armas feita pela PM em quatro meses. A primeira, foi em 31 de outubro do ano passado, num sítio em Varginha, quando 26 membros de uma quadrilha foram mortos pela PM mineira.

Na época, o tenente-coronel Flávio Santiago disse que o arsenal era de guerra. “A quadrilha possuía um verdadeiro arsenal de guerra, sendo apreendidos fuzis, metralhadoras .50, explosivos e coletes à prova de balas, além de vários veículos roubados. Foram arrecadados ainda diversos "miguelitos" (objetos perfurantes feitos com pregos retorcidos usados para furar os pneus). Ela tem uma munição antitanque de alta energia."