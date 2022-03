Polícia Civil investiga se corpo carbonizado é de motorista de aplicativo

Portal Terra do Mandu

Corpo é encontrado carbonizado dentro de veículo na zona rural (foto: Canal Sul das Gerais) A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou um inquérito para apurar as causas da morte e identificar a vítima que foi encontrada carbonizada dentro de um veículo em Ouro Fino, no Sul de Minas. O caso aconteceu nesse domingo (13/3), no Bairro Caracóis, Zona Rural da cidade.



De acordo com informações da Polícia Militar, o sitiante, dono da propriedade em que o carro estava incendiado, foi quem acionou a polícia. Quando os policiais chegaram no local, o veículo e o corpo, que é de uma mulher e estava no banco de trás, já estavam completamente queimados.

Os policiais trabalham com a suspeita de que a vítima seja uma motorista de aplicativo que está desaparecida na cidade, entretanto, ainda não há nenhuma confirmação. Isso porque uma ligação foi recebida no domingo, via 190, onde um homem, que afirmou ser empresário de uma plataforma de aplicativos para carona, disse aos policiais que uma das motoristas estaria desaparecida desde sábado (12) em Jacutinga.

O carro, com placas de Jacutinga, foi levado a um pátio de um credenciado do Detran. Já o corpo foi levado para o IML de Pouso Alegre e, nesta segunda-feira (14/03), encaminhado ao departamento de Antropologia Forense, em Belo Horizonte, para identificação e exames mais precisos.