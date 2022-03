Homem com 11 passagens pela polícia atropela 4 pessoas em Uberlândia

Depois de atropelar pessoas, motorista bateu em carro na avenida (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um homem foi preso depois de passar com seu carro em meio a uma multidão, no Centro de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e atropelar quatro pessoas na madrugada desta segunda-feira (14/3). O momento foi flagrado por câmeras de segurança. O atropelamento teria acontecido como uma tentativa de vingança, depois de uma briga. Nenhum dos feridos, entretanto, teria relação com esse desentendimento. O suspeito usava tornozeleira eletrônica.