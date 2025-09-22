Acidente com moto complica o trânsito do Anel Rodoviário nesta segunda (22)

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto fere uma pessoa e complica o trânsito do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (22/9).

O acidente aconteceu na altura da Avenida Pedro II, no sentido Rio de Janeiro. A pista central está interditada e o trânsito está lento até a Avenida Presidente Carlos Luz, em um trecho de 2,6 quilômetros.

Imagens de câmeras de segurança da BHTrans, empresa de trânsito municipal, mostram que o motociclista está deitado na pista, desde pelo menos o horário de 7h15.

NOVO ANEL | AGORA7h15



Sinistro de trânsito na altura da Av Pedro II.

Interdição da faixa central em direção ao RJ.

Interdição da faixa central em direção ao RJ.

Lentidão até a Av Carlos Luz.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. Equipes da BHTrans estão indo ao local do acidente para assistência e sinalização da via.

