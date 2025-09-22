Acidente com moto complica o trânsito do Anel Rodoviário nesta segunda (22)
O acidente aconteceu na altura da Avenida Pedro II, no sentido Rio de Janeiro. A pista central está interditada nesta segunda-feira (22)
compartilheSiga no
Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto fere uma pessoa e complica o trânsito do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (22/9).
O acidente aconteceu na altura da Avenida Pedro II, no sentido Rio de Janeiro. A pista central está interditada e o trânsito está lento até a Avenida Presidente Carlos Luz, em um trecho de 2,6 quilômetros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Leia Mais
Imagens de câmeras de segurança da BHTrans, empresa de trânsito municipal, mostram que o motociclista está deitado na pista, desde pelo menos o horário de 7h15.
NOVO ANEL | AGORA7h15— BH Mobilidade (@BHMobilidade) September 22, 2025
Sinistro de trânsito na altura da Av Pedro II.
Interdição da faixa central em direção ao RJ.
Lentidão até a Av Carlos Luz. pic.twitter.com/mCGiZHYfTm
- Anel Rodoviário de BH é interditado para retirada de radar
- Acidentes com motos e problemas mecânicos complicam o trânsito de BH
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. Equipes da BHTrans estão indo ao local do acidente para assistência e sinalização da via.
Matéria em atualização.