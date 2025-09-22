Acidente de moto mata homem e bloqueia trânsito da Via Expressa de Contagem

Um acidente envolvendo uma mata matou um homem, que não teve a idade divulgada, e interditou o trânsito da Via Expressa de Contagem (MG), altura do bairro Bernardo Monteiro, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (22/9).

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma outra pessoa, que também não teve a identidade divulgada, ficou ferida com pequenas lesões.

Ainda segundo a PM, o acidente foi uma queda de motocicleta, com dois ocupantes, por volta de 3h45. O motociclista teria perdido o controle da direção e batido no muro de proteção e em um poste de sinalização.

Segundo a TransCon, empresa de trânsito municipal, um veículo passou por cima da moto depois da queda, causando mais danos. Porém, não tem relação com a fatalidade.

A moto foi destruída no acidente Divulgação/TransCon

Equipes da TransCon sinalizaram a via no início da manhã. Imagens divulgadas pela empresa mostram que houve vazamento de óleo na pista. A faixa da esquerda e a central foram fechadas no sentido Betim (MG) e liberada às 6h17, quando a mancha de óleo foi contida.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e corpo da vítima foi removido pelo rabecão.

Matéria em atualização