BH e outras 430 cidades de Minas estão sob alerta de tempestade
Inmet emitiu um alerta de fortes chuvas até as 10h desta quarta-feira (24/9). Confira a lista de municípios e as recomendações do órgão
Belo Horizonte e outras 430 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial para tempestade até as 10h desta quarta-feira (23/9). O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Segundo o órgão, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
O que fazer e não fazer durante a chuva?
- Evite áreas de inundação;
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.
Quais são os municípios sob alerta?
