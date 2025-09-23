BH e outras 430 cidades de Minas estão sob alerta de tempestade

Belo Horizonte e outras 430 cidades de Minas Gerais estão sob alerta de perigo potencial para tempestade até as 10h desta quarta-feira (23/9). O alerta amarelo, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de chuva intensas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h, e queda de granizo.

A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). Cada milímetro corresponde a um litro de água por m² (metro quadrado). Por exemplo, se chover 50 milímetros, significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o órgão, o perigo potencial indica baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O que fazer e não fazer durante a chuva?

Evite áreas de inundação;

Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros;

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199);

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil;

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

Quais são os municípios sob alerta?

*Estagiária sob supervisão de Juliano Paiva