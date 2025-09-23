Vai chover em BH? Veja a previsão do tempo para esta terça-feira (23)

A terça-feira (23) começou com dia nublado na capital mineira e a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 17,6°C e a máxima prevista chega a 29°C, com umidade relativa do ar em torno de 45% no período da tarde.

As regionais registraram diferentes mínimas durante a madrugada. No Barreiro, os termômetros marcaram 18,3°C às 3h. Na Centro-Sul, a mínima foi de 18,1°C às 5h45. Na Oeste, 17,6°C, com sensação térmica de 19,6°C às 6h. Na Pampulha, 19,2°C com sensação de 21,1°C às 3h. Em Venda Nova, 19,7°C às 5h25.

Calor recorde e tempestade

Nessa segunda-feira (22/9), Belo Horizonte registrou o dia mais quente do ano. A temperatura chegou a 34,9 °C às 13h, segundo a Defesa Civil, superando os 34,6 °C registrados em 14 de março. O calor intenso deu lugar a uma tempestade rápida no fim do dia na capital. A chuva veio acompanhada de ventos fortes provocou estragos em diferentes pontos da cidade.

O temporal causou destelhamento de um prédio em condomínio na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul da cidade. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o telhado do bloco 9 caindo na entrada do prédio, atingindo um carro e a rede elétrica.

Durante a noite, a Defesa Civil vistoriou o condomínio e não constatou riscos estruturais nos apartamentos; a entrada principal precisou ser isolada, e os moradores improvisaram uma saída temporária.

As chuvas também provocaram quedas de árvores em diversos pontos da cidade, ocasionando falta de energia elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados cerca de 45 chamados de ocorrências de risco de queda de árvores entre 18h e 20h45. No Bairro Carlos Prates, uma árvore caiu sobre um carro, bloqueando a via, mas sem feridos.

O trânsito ficou lento em várias regiões. No Anel Rodoviário, uma carreta tombou na altura do Bairro Olhos d’Água, sentido Vitória, bloqueando uma das faixas e causando congestionamento desde a entrada da BR-356, perto do Leroy Merlin, no Belvedere. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

A Defesa Civil orienta moradores a manter atenção durante as pancadas de chuva previstas para a tarde, evitando áreas de risco e tomando cuidado no trânsito.