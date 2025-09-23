Ventania derruba árvore no Morro das Pedras em BH

Uma árvore caiu em um mirante conhecido como 'Terrão', no Morro das Pedras, na Região Oeste de Belo Horizonte, durante o temporal que atingiu Belo Horizonte e a Região Metropolitana na noite dessa segunda-feira (22/9). A queda não provocou interrupção no fornecimento de energia, mas assustou quem mora na região.

Moradores comentaram nas redes sociais: “Sentimos muito porque a árvore era um símbolo do mirante e estava lá há anos”. Alguns destacaram o barulho do impacto: “O estrondo foi enorme, parecia um trovão bem próximo. Todo mundo que estava por perto ficou assustado”, relatou uma pessoa que estava no local durante a ventania.

O temporal deixou bairros sem energia elétrica, causou destelhamentos, quedas de árvores e bloqueios no trânsito. Os ventos chegaram a 95 km/h na estação Oeste, próxima ao BH Shopping. A combinação de vento intenso e chuva provocou postes quebrados, fios rompidos e semáforos desligados, impactando avenidas como Antônio Carlos, Pedro II e Amazonas.

Segundo a Defesa Civil, a capital registrou 20,2 mm de chuva até a manhã desta terça-feira, equivalente a 41,1% da média histórica de setembro. O meteorologista Lizandro Geminiacki, do Inmet, explicou que a ventania foi provocada pela passagem rápida de uma frente fria pelo estado.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil registraram, entre 18h de segunda e 6h de terça, 50 árvores caídas em vias públicas, nove sobre veículos e três sobre residências, totalizando 62 chamados sem contar vistorias preventivas.

Para esta terça-feira, Belo Horizonte pode registrar rajadas de vento, pancadas de chuva isoladas e trovoadas. A mínima prevista é de 17,6°C e a máxima chega a 29°C, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. A Defesa Civil alerta para áreas de risco e atenção no trânsito, especialmente próximo a árvores e semáforos desligados. A tendência é de ventos e chuvas fortes até quinta-feira (25).

A Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb) informou que o serviço para recolhimento dos galhos já está na programação da Regional Oeste e será realizado o mais breve possível. Segundo a Suzurb, a ventania e a chuva atípica na região podem ter motivado a queda da árvore.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos