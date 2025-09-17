Árvore cai, derruba fiação elétrica e destrói carro na Grande BH

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro na tarde desta quarta-feira (7/9), no Bairro Ipê, perto do Shopping Ponto Verde, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A queda também atingiu a rede de fiação elétrica da via.

No momento da queda, um morador estaria cortando a árvore, mas teria perdido o controle da situação. Quando o tronco atingiu o veículo, um Toyota Etios, o motorista estava a bordo: felizmente, ele não se feriu e conseguiu sair sozinho do carro.

Uma guarnição da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e sinalizou a via. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), da Prefeitura de Nova Lima e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também compareceram ao local; os técnicos desenergizaram a rede e efetuaram reparos.

O tronco de maior porte foi removido com o auxílio de um caminhão-guindaste, do tipo munck. As demais partes fracionadas do corte da árvore foram removidas pela prefeitura, assim como o veículo sinistrado.