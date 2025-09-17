Assine
overlay
Início Gerais
SUSTO

Árvore cai, derruba fiação elétrica e destrói carro na Grande BH

Após a queda, populares começaram a cortar o tronco; felizmente, ninguém se feriu durante o incidente

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/09/2025 23:28

compartilhe

Siga no
x
Árvore de grande porte, em primeiro plano, é vista caída, em rua, sobre veículo de cor prata, que ficou destruído
Veículo foi destruído pela queda da árvore crédito: Portal Nova Lima/Instagram/Reprodução

Uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro na tarde desta quarta-feira (7/9), no Bairro Ipê, perto do Shopping Ponto Verde, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A queda também atingiu a rede de fiação elétrica da via. 

No momento da queda, um morador estaria cortando a árvore, mas teria perdido o controle da situação. Quando o tronco atingiu o veículo, um Toyota Etios, o motorista estava a bordo: felizmente, ele não se feriu e conseguiu sair sozinho do carro.

Leia Mais

Uma guarnição da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada e sinalizou a via. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), da Prefeitura de Nova Lima e da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) também compareceram ao local; os técnicos desenergizaram a rede e efetuaram reparos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O tronco de maior porte foi removido com o auxílio de um caminhão-guindaste, do tipo munck. As demais partes fracionadas do corte da árvore foram removidas pela prefeitura, assim como o veículo sinistrado.

Tópicos relacionados:

derruba grande

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay