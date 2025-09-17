Criança morre após pá carregadeira tombar e cair sobre ela em Minas
Acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (17/9) em Manhuaçu, na Zona da Mata. Menino de 11 anos foi atingido por maquinário controlado pelo avô
compartilheSiga no
Um menino de 11 anos morreu após uma pá carregadeira tombar e cair sobre ele em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (17/9), informou a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros no município.
A corporação foi acionada por volta das 16h e encaminhou duas equipes à localidade conhecida como Córrego do Arrozal, na zona rural do distrito de Ponte do Silva, no município.
Leia Mais
No momento do acidente, o avô do menino estava operando o maquinário para realizar uma limpeza em área de lavoura.
Segundo relatos de testemunhas obtidos pelos militares, o garoto, a princípio, estava brincando enquanto o avô trabalhava. Em dado momento, quando a criança ficou pendurada e próxima à área da cabine, o veículo tombou sobre ela.
- Mãe e padrasto são indiciados por morte de criança vítima de agressões
- Menino de 6 anos morre após atendimento na UPA de Santa Luzia
- Criança de 9 anos morre ao ser baleada em tiroteio em bar na Grande BH
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local. O avô da vítima foi socorrido com ferimentos leves.
A Polícia Militar também compareceu ao local para registro da ocorrência. O corpo da criança foi liberado após os trabalhos de perícia a cargo da Polícia Civil. A ocorrência não menciona se o avô do menino trabalhava em propriedade da própria família ou de terceiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia