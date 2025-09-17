Criança morre após pá carregadeira tombar e cair sobre ela em Minas

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um menino de 11 anos morreu após uma pá carregadeira tombar e cair sobre ele em Manhuaçu (MG), na Zona da Mata. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (17/9), informou a 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros no município.

A corporação foi acionada por volta das 16h e encaminhou duas equipes à localidade conhecida como Córrego do Arrozal, na zona rural do distrito de Ponte do Silva, no município.

No momento do acidente, o avô do menino estava operando o maquinário para realizar uma limpeza em área de lavoura.

Segundo relatos de testemunhas obtidos pelos militares, o garoto, a princípio, estava brincando enquanto o avô trabalhava. Em dado momento, quando a criança ficou pendurada e próxima à área da cabine, o veículo tombou sobre ela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local. O avô da vítima foi socorrido com ferimentos leves.

A Polícia Militar também compareceu ao local para registro da ocorrência. O corpo da criança foi liberado após os trabalhos de perícia a cargo da Polícia Civil. A ocorrência não menciona se o avô do menino trabalhava em propriedade da própria família ou de terceiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia