Grande BH: PC prende envolvidos em furto de R$ 200 mil a joalheria

Três investigados pelo furto a uma joalheria em Conselheiro Lafaiete, na região Central de Minas Gerais, foram presos pela Polícia Civil (PCMG) em Belo Horizonte e em Contagem, na Grande BH, nesta quarta-feira (17/9). Na oportunidade, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão. Conforme a instituição policial, o furto à joalheria no município ocorreu em 31 de agosto.

“Conforme levantado, estabelecimentos vizinhos foram arrombados e, por meio da abertura de buracos nas paredes, os suspeitos conseguiram acessar a joalheria, de onde foram levadas joias em ouro e prata avaliadas em mais de R$ 200 mil”, informou a PCMG em comunicado.

De acordo com Marcus Vinícius Vieira Rodrigues, delegado da Polícia Civil em Conselheiro Lafaiete, a investigação identificou a participação de um quarto homem, que está foragido.

“Um dos investigados, de 33 anos, teria planejado e monitorado a ação criminosa. Os outros dois, de 40 e 47 anos, são apontados como responsáveis pela subtração (furto). Um quarto alvo, suspeito de anunciar parte das joias furtadas por meio de uma loja virtual, é procurado”, informou via assessoria.

A PCMG apreendeu os aparelhos celulares dos suspeitos. A polícia também disse que recolheu para a perícia “peças de vestuário”, mas não explicou a relação dessas roupas com o furto à joalheria.

