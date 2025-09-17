Centro Cultural de Matriz Africana têm utensílios religiosos furtados

O Centro Cultural e Religioso de Matriz Africana São Lázaro teve utensílios roubados, nessa terça-feira (16/9). O espaço fica localizado no bairro Lagoinha Leblon, em Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), até o momento ninguém foi preso.

Conforme o boletim de ocorrência, o presidente do Centro acionou a PM, que se deslocou até o local. Ele relatou que, por volta das 17h10, teria percebido que algum um indivíduo não identificado teria pulado o muro.

A constatação ocorreu ao encontrar a caixa de correio danificada do lado de dentro do Centro Religioso. De acordo com o relato, a vítima teria percebido ainda que a fechadura da maçaneta da porta da sala também estava danificada.

Além disso, o presidente afirmou que o interior do local havia sido revirado. Ainda segundo a vítima, o autor teria roubado uma máquina furadeira, uma máquina tico-tico e utensílios religiosos variados.

Após o furto, o suspeito fugiu. A Polícia Militar informou que procurou por câmeras de segurança que pudessem ter registrado a ação, mas nada foi encontrado. A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.

Em nota, a PCMG comunicou que apura os fatos e, até o momento, nenhum suspeito foi conduzido à delegacia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima