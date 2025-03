BH: festival celebra raízes de matrizes africanas neste domingo (23/3)

No próximo domingo (23/3), será realizado o Africanilê, o primeiro encontro inter-religioso em celebração ao Dia Internacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. O evento é organizado pelo Ilê Axé Guian, terreiro de umbanda omolokô, no Bairro Santa Efigênia, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A programação vai acontecer no próprio terreiro, começa às 15h e vai até as 18h30.

Vanessa Vorcaro Mallaco, além de filha de mãe de santo e irmã do pai de santo do terreiro, é a organizadora da comemoração e explica: “Africanilê significa casa africana. E o objetivo é esse. Trazer um pouco da África para nosso terreiro, que já tem muita influência de lá. Vanessa conta que “nasceu” no terreiro, que tem 37 anos de existência.

Mais do que isso, o intuito é “estabelecer o diálogo, trazer a informação e o conhecimento como maneiras de combater a intolerância e o preconceito, além de honrar, celebrar e resguardar a memória daqueles que vieram antes”.

Mallaco conta que as atrações serão todas em formato de “roda”, como as rodas de conversa e de capoeira. Oficinas, artesanato, flash tattoo, contação de histórias (para crianças e adultos) e outras atividades também integram a programação.

A organizadora destaca ainda que a celebração é de extrema importância, já que a intolerância religiosa e o racismo ainda assombram a sociedade e precisam ser combatidos. E cita a Lei nº 14.519 de 2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da silva (PT), que estabelece o dia 21 de março como Dia Internacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.

“Não há salvação fora do fazer. E estamos fazendo para ver como podemos avançar”, complementa ela.

Várias presenças estão confirmadas para compor o Africanilê, dentre elas, a cantora Selminha Oliveira, o professor de dança Evandro Passos e Yone Gonzaga, Gilberto Silva e Wagner Dias Ferreira, todosprofissionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MG).

O evento é gratuito e para garantir a presença basta se cadastrar no link. Apenas 50 pessoas ainda podem se inscrever; até o momento 350 vagas já foram preenchidas.

Confira a programação:

15h - Abertura do evento: Dirigentes da Casa

15h15 - Roda de Capoeira: oficina adulto e infantil - Mestre Mandruvá

15h45 - Contação de Itans Africanos Adulto - Magna Cristina de Oliveira e Contação de Itans Africanos Infantil - Nicole e Maria Carolina

16h - Oficina de Danças Afro - Evandro Passos

Oficina de Musicalização Infantil - Maria Carolina

16h30 - Roda de Pontos de Macumba

Oficina Infantil de esculturas de argila e pintura - Nicole, Maria Carolina e Mayara

17h - Roda de Conversa - Tema: Religiosidade afro-brasileira

Oficina Infantil de guias e brincadeiras de roda - Maria Luiza, Thay e Gabriel

18h30 - Fechamento do encontro: Gira de Exú e Pombagira

Serviço

Local: Terreiro de Umbanda Omolokô Ilê Axé Guian

Endereço: Rua Caldas da Rainha, nº 1710, São Francisco

