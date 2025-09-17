Cidade mineira já registrou 39 tremores neste ano; veja qual
Ao todo, Minas Gerais teve 94 abalos sísmicos em 2025. Na noite de terça-feira (16) e na madrugada de quarta-feira (17), dois ocorreram em Contagem
Tremores de terra com epicentro em Contagem, na Região Metropolitana de BH, foram registrados na noite de terça-feira (16/9) e na madrugada desta quarta (17/9), chamando a atenção de moradores da Grande BH. Os abalos se somaram aos outros 92 já contabilizados em Minas Gerais neste ano. Desse total, 39 ocorreram em Felixlândia, na Região Central do estado.
Em Felixlândia, a quantidade de tremores corresponde a 41% do total registrado em Minas, segundo o Centro de Sismologia da USP. A segunda cidade com mais registros é Frutal, no Triângulo Mineiro, com nove, seguida por Sete Lagoas, na Região Central do estado, com oito.
O alto número de registros em Felixlândia está relacionado aos chamados surtos de sismicidade, que o sismólogo Bruno Collaço explica como séries de abalos com pequenos intervalos. Entre os dias 9 e 11 de janeiro, a cidade registrou doze abalos, e, nos dias 23 e 24 de fevereiro, foram quatorze, segundo o Centro de Sismologia da USP.
Além dessas séries, a cidade, na Região Central de Minas, registrou ocorrências pontuais ao longo do ano, especialmente em fevereiro.
Na Grande BH
Na terça e quarta-feira, o epicentro dos tremores foi Contagem. Os abalos foram sentidos nas regiões Oeste, Pampulha e Barreiro, em BH, assim como em Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves, também na Região Metropolitana da capital.
De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), foram registrados dois tremores. O primeiro, de magnitude 2.9 mR na escala Richter, ocorreu por volta das 22 horas. O segundo aconteceu às 2h25, com magnitude 2.5 mR. Segundo a organização, a atividade sísmica é comum na região.
Bruno Collaço afirma que tremores como esses ocorrem todas as semanas no Brasil, mas passam despercebidos quando atingem áreas pouco habitadas. Em centros urbanos, como na Grande BH, são sentidos por mais pessoas e têm maior repercussão. A intensidade, ou magnitude, dos tremores também interfere na percepção da população.
Por que treme?
“São causas naturais. O Brasil está na Placa Sul-Americana e essa placa está sendo comprimida do lado leste pela Placa da África e do lado oeste pela Placa de Nazca. Essas forças se espalham por toda a crosta sob o Brasil. Alguma hora, as rochas da crosta terrestre não conseguem resistir a essas pressões e quebram. Quando quebram, ocorre essa movimentação ao longo de uma falha geológica, que gera as ondas sísmicas, que são o tremor que as pessoas sentem”, explica o especialista.
Histórico recente
Além dos dois tremores registrados ontem e hoje, Minas Gerais teve outros seis abalos sísmicos em setembro, de acordo com registros do Centro de Sismologia da USP. Confira quando e onde.
- 4/9 - Crisólita, no Vale do Mucuri - 2.5 mR
- 8/9 - Capim Branco, Região Central de Minas - 2.0 mR
- 8/9 - Capim Branco, Região Central de Minas - 1.9 mR
- 11/9 - Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR
- 11/9 - Frutal, Triângulo Mineiro - 2.2 mR
- 12/9 - Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR
