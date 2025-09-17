Moradores de Belo Horizonte e região metropolitana sentem tremores de terra

Moradores de Belo Horizonte (MG) e cidades da região metropolitana relatam ter sentido tremores de terra entre a noite dessa terça-feira (16/9) e a madrugada desta quarta (17). Os casos aconteceram na região da Pampulha, além de Betim, Contagem, Esmeraldas e Ribeirão das Neves.

De acordo com a Brazil Earthquakes, organização que monitora o fenômeno, também foram reportados tremores em Juatuba, Ibirité, Pedro Leopoldo, Capim Branco, Matozinhos, São Joaquim de Bicas, Mário Campos, entre outras. A magnitude foi estimada entre 2.8 e 3.2, na escala Richter.

“Eu achei que era trovão, tremeu muito!”, relatou nas redes sociais uma moradora do bairro Franciscadriangela, em Ribeirão das Neves. Outro morador da cidade, do bairro San Marino, disse que ouviu um som muito alto. Já no bairro Viena, na Região de Justinópolis, um morador relatou que ouviu um barulho muito estranho e que a janela da casa tremeu bastante.

Em razão da raridade, o fenômeno gerou estranheza. “Meu marido falou que era som automotivo”, disse uma mulher. “Minha filha também achou que o vizinho tinha ligado o som do carro dele”, respondeu outra.

Nenhum registro oficial foi feito pela Rede Sismográfica Brasileira (RSBR). Segundo o Corpo de Bombeiros, até às 23h de terça, nenhuma ocorrência foi registrada em razão de tremores de terra.

A Defesa Civil de Minas Gerais foi procurada para esclarecimentos, mas ainda não retornou. O órgão de Belo Horizonte informou que não houve acionamento na capital em relação aos tremores.

Histórico recente

No último mês, o estado de Minas Gerais teve o registro de seis tremores de terra pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), com análise do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). Os locais onde o fenômeno foi sentido estão na Região Central. Vale do Jequitinhonha e Triângulo. Foram eles:

01/08 - Planura (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.2 mR

15/08 - Araçuaí (Vale do Jequitinhonha): Magnitude 1.9 mR

23/08 - Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 1.9 mR

24/08 - Sete Lagoas (Região Central de Minas): Magnitude 2.5 mR

25/08 - Pirajuba (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.8 mR

26/08 - Frutal (Triângulo Mineiro): Magnitude 2.3 mR

"Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário: é o estado com o maior número de abalos sísmicos registrados. Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre", explica o sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR Bruno Collaço.

Intensidade com pequenos danos

O tremor sentido na Grande BH pode ser classificado em uma das menores intensidades da escala Richter, conforme informações da Michigan Tech University. Nesse nível, o abalo pode causar pequenos danos.

