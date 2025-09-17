Tremores na Grande BH podem ser considerados terremotos?

Moradores de Belo Horizonte e cidades na Região Metropolitana relatam terem sentido tremores de terra na noite dessa terça-feira (16/9) e na madrugada desta quarta (17/9). Com a ocorrência de abalos sísmicos como esses, pode surgir a dúvida: os tremores podem ser considerados terremotos?

Sismólogo da Universidade de São Paulo (USP), Bruno Collaço afirmou que abalos como os que aconteceram na Região Metropolitana de BH podem, sim, ser denominados terremotos, apesar de ser comum associar esse termo a sismos de alta intensidade.

A explicação foi dada pelo especialista ao Estado de Minas em fevereiro deste ano, quando Minas Gerais registrou surtos sísmicos em cidades como Felixlândia, na Região Central do estado.

Por que treme?

“São causas naturais. O Brasil está na Placa Sul-Americana e essa placa está sendo comprimida do lado leste pela Placa da África e do lado oeste pela Placa de Nazca. Essas forças se espalham por toda a crosta sob o Brasil. Alguma hora, essas rochas da crosta terrestre não conseguem resistir a essas pressões e quebram. Quando quebram, tem essa movimentação ao longo de uma falha geológica, que geram as ondas sísmicas, que é o tremor que as pessoas sentem”, explica o especialista.

Na Grande BH

Segundo registros, o epicentro dos tremores de ontem e hoje foi Contagem. Os abalos foram sentidos nas regiões Oeste, Pampulha e Barreiro, em BH. Além de Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves, também na Região Metropolitana da capital mineira.

De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), foram dois tremores. O primeiro, de magnitude de 2.9 mR na escala Richter, foi registrado por volta das 22 horas. O segundo aconteceu às 2h25, com magnitude de 2.5 mR. Segundo a organização, a atividade sísmica é comum na região.

Bruno Collaço afirma que tremores como esses ocorrem todas as semanas no Brasil, mas acabam passando despercebidos quando afetam áreas pouco habitadas. Quando ocorrem em centros urbanos, como na Grande BH, são sentidos por mais pessoas e têm mais repercussão. A intensidade, ou magnitude, dos tremores também interfere na percepção da população.

Histórico recente

Além dos dois tremores registrados ontem e hoje, Minas Gerais teve outros seis abalos sísmicos em setembro, de acordo com registros do Centro de Sismologia da USP. Confira quando e onde:

4/9 - Crisólita, no Vale do Mucuri - 2.5 mR



8/9 - Capim Branco, Região Central de Minas - 2.0 mR



8/9 - Capim Branco, Região Central de Minas - 1.9 mR

11/9 - Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR



11/9 - Frutal, Triângulo Mineiro - 2.2 mR



12/9 - Sete Lagoas, Região Central de Minas - 2.0 mR



