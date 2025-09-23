Líder de facção e mandante de cerca de 18 homicídios na Bahia é preso em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem de 27 anos, apontado como líder de uma facção na Bahia, foi preso na tarde desta terça-feira (23/9) em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O jovem acabou surpreendido em um apartamento no Bairro Eldorado, por volta das 12h30, por policiais civis mineiros.

Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), ele liderava uma organização criminosa sediada em Valença, no litoral baiano, mas com ramificações em todo o estado. Ainda de acordo com a PCBA, o jovem "possui diversos mandados de prisão" e responde também por homicídio qualificado, tráfico de drogas e crimes previstos no Sistema Nacional de Armas. As autoridades policiais locais o consideram de "alta periculosidade", sendo apontado como mandante de cerca de 18 homicídios.

A PCBA informou também que o jovem tem uma condenação com pena restante de 17 anos e nove meses pela morte de um homem em 10 de setembro de 2018, em Valença. A sentença cabe recurso, pois a pena aplicada ainda não transitou em julgado.

À época, a vítima foi executada a tiros em um terreno desabitado, com o auxílio de um "grupo criminoso" que "atuou de forma coordenada", informou a polícia da Bahia. Como líder da organização criminosa, ele determinava a execução de desafetos.

Além da prisão nesta terça-feira em Itaúna, os policiais civis apreenderam uma pistola calibre .40 com número de série raspado, 20 munições, dois celulares, uma identidade falsa, uma balança de precisão e um caderno com registros contábeis da organização criminosa, indicando movimentação financeira expressiva. Também foi apreendida uma nota promissória de R$ 30 mil.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Itaúna e será transferido para uma unidade prisional na Bahia.

