Assine
overlay
Início Gerais
'ALTA PERICULOSIDADE'

Líder de facção e mandante de cerca de 18 homicídios na Bahia é preso em MG

Homem de 27 anos foi capturado na tarde desta terça-feira (23/9) em Itaúna, na Região Centro-Oeste do estado

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
23/09/2025 23:04

compartilhe

Siga no
x
Pistola calibre .40 com número de série raspado está entre materiais apreendidos
Pistola calibre .40 com número de série raspado está entre materiais apreendidos crédito: PCMG

Um homem de 27 anos, apontado como líder de uma facção na Bahia, foi preso na tarde desta terça-feira (23/9) em Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O jovem acabou surpreendido em um apartamento no Bairro Eldorado, por volta das 12h30, por policiais civis mineiros.

Segundo a Polícia Civil da Bahia (PCBA), ele liderava uma organização criminosa sediada em Valença, no litoral baiano, mas com ramificações em todo o estado. Ainda de acordo com a PCBA, o jovem "possui diversos mandados de prisão" e responde também por homicídio qualificado, tráfico de drogas e crimes previstos no Sistema Nacional de Armas. As autoridades policiais locais o consideram de "alta periculosidade", sendo apontado como mandante de cerca de 18 homicídios.

Leia Mais

A PCBA informou também que o jovem tem uma condenação com pena restante de 17 anos e nove meses pela morte de um homem em 10 de setembro de 2018, em Valença. A sentença cabe recurso, pois a pena aplicada ainda não transitou em julgado.

À época, a vítima foi executada a tiros em um terreno desabitado, com o auxílio de um "grupo criminoso" que "atuou de forma coordenada", informou a polícia da Bahia. Como líder da organização criminosa, ele determinava a execução de desafetos.

Além da prisão nesta terça-feira em Itaúna, os policiais civis apreenderam uma pistola calibre .40 com número de série raspado, 20 munições, dois celulares, uma identidade falsa, uma balança de precisão e um caderno com registros contábeis da organização criminosa, indicando movimentação financeira expressiva. Também foi apreendida uma nota promissória de R$ 30 mil.

O homem foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Itaúna e será transferido para uma unidade prisional na Bahia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

crime faccao homicidio lider minas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay