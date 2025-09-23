Pai pode responder por subtração de filhos após ficar 71 dias incomunicável

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O ex-companheiro de Klissia Santos Silva, de 28 anos, poderá responder pelo crime de “subtração de incapazes” após pegar os filhos na casa dela, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e ficar incomunicável por 71 dias.

A informação foi confirmada ao Estado de Minas pelo delegado Diego de Moraes Guarnaschelli, que comanda a investigação por meio da delegacia da Polícia Civil em Tupaciguara, cidade onde mora o ex-marido de Klissia.

“Ainda estamos apurando a conduta do pai das crianças, bem como a eventual participação de outras pessoas na subtração”, informou Guarnaschelli.

O crime de “subtração de incapazes” está previsto no Código Penal por meio do artigo 249. A penalidade varia de dois meses a dois anos de detenção, que - ao contrário da “reclusão” - é aplicada para crimes considerados menos graves.

Logo, o ex-companheiro de Klissia, caso responda a processo criminal e seja condenado, iniciará o cumprimento da sentença no regime semiaberto ou aberto, a depender do tempo de pena definido pela Justiça.

Os irmãos Fábio de Paula Gomes Filho, de 7 anos, e Ana Júlia de Paula Gomes, de 5, foram entregues por Klissia aos cuidados do ex-companheiro em 9 de julho. O acordado era que as crianças passassem as férias escolares com o pai em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Elas deveriam ser devolvidas no dia 21 do mesmo mês, o que não ocorreu e levou a mãe a registrar um boletim de ocorrência. A Polícia Civil divulgou cartazes virtuais com telefones para informações e incluiu Fábio e Ana Júlia no rol de desaparecidos em 22 de julho.

Advogado do pai procurou a polícia para agendar entrega das crianças, diz delegado

A instituição policial cumpriu diligências em alguns municípios de Minas, incluindo Tupaciguara e Uberlândia, e nos estados do Rio de Janeiro e Goiás. “Durante as apurações, foram solicitadas medidas cautelares à Justiça, incluindo mandados de busca e apreensão em imóveis de familiares do investigado, ocasião em que aparelhos celulares foram apreendidos. Com isso, o advogado do pai das crianças procurou a delegacia com o intuito de agendar a entrega dos menores”, explicou o delegado.

Inicialmente, os irmãos seriam entregues na sede da OAB de Uberlândia, mas o encontro acabou acontecendo em um condomínio na região do Bairro Shopping Park na última quinta-feira (18/9).

“O pai estava presente na hora da entrega. Ele chorou e se fez de vítima. Somos mães e somos guerreiras. Pelos nossos filhos, a gente faz qualquer coisa. Então fui à luta e consegui pegar meus filhos. Agradeço a todos que estiveram comigo. A gente venceu. Estou muito feliz. Não sei nem como expressar”, declarou Klissia nas redes sociais no dia em que voltou a ter contato com os filhos.

Ao Estado de Minas, nesta terça-feira (23/9), ela disse que não falou com o ex depois de recuperar os filhos. “Ele agora está ‘pagando’ de bom moço e falando mentiras na tentativa de denegrir minha imagem. Eu tenho como provar que ele está mentindo, e minhas advogadas já estão tomando as medidas cabíveis”, afirmou.

A princípio, a ação do pai, segundo avalia Klissia, decorreu da guarda unilateral dos filhos concedida pela Justiça a ela em abril deste ano. Desde então, Klissia é a responsável por todas as decisões relativas à vida das crianças.

O pai, inconformado com a decisão judicial, já planejava sumir com os filhos, disse Klissia. “Meu filho mais velho me contou que o pai dizia que iria levá-los e desaparecer. Meu ex até vendeu imóveis na cidade, e isso reforçou a minha suspeita de que ele planejava mesmo fugir”, disse a mãe, acrescentando que Ana Júlia, a filha mais nova, de 5 anos, sofre com crises de epilepsia e depende de medicamentos de uso contínuo, condição que aumentou a preocupação dela ao longo dos 71 dias em que ficou sem qualquer notícia.

