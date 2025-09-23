Polícia descobre laboratório de drogas em casa de idosa em BH

Uma casa no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte, funcionava como laboratório de refino de cocaína e cultivo de maconha. O local foi descoberto nesta terça-feira (23/9) pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) depois de denúncia anônima.

Durante a ação, quatro homens foram presos em flagrante – três deles já tinham passagem pela polícia. Foram encontrados materiais para dosagem, insumos para o preparo de drogas e grandes quantidades de entorpecentes.

Segundo a PM, no lote havia quatro casas. Uma delas era da idosa, de mais de 80 anos, que não sabia do crime e alugava as casas para os criminosos. “Foi a própria senhora quem abriu o portão para os policiais”, relatou o tenente Pacheco, acrescentando que o prejuízo da quadrilha pode chegar a valores milionários.

No local, havia uma estufa com 200 pés de maconha, quase 2 mil pinos de cocaína prontos para venda, além de 4 kg da droga em pó e 16 barras prensadas. Os policiais destacaram que os criminosos tinham um aparato sofisticado, incluindo sistemas de climatização para manter a temperatura ideal do cultivo.

Diante da grande quantidade de drogas e equipamentos, um caminhão foi utilizado para transportar o material apreendido. Os suspeitos foram levados à Delegacia da Polícia Civil.