Homem é morto dentro da própria loja e suspeito é ex-funcionário da vítima

Vítima e atirador têm uma disputa judicial aberta, um processo por danos morais

23/09/2025 18:33 - atualizado em 23/09/2025 19:18

Homem é morto dentro da própria loja e suspeito é ex-funcionário da vítima

O proprietário de uma loja de piscinas foi morto a tiros na tarde dessa segunda-feira (22/9) dentro de sua empresa, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O principal suspeito é um ex-funcionário da vítima, que segue foragido.

O local foi invadido pelo criminoso, que atirou pelo menos quatro vezes no antigo chefe, que tinha 28 anos. O empresário foi baleado no pescoço e na barriga, morrendo no escritório da firma. Depois dos disparos, o homem fugiu.

A loja de piscinas fica no bairro Brasil, região central de Uberlândia e o atirador usou uma pistola 9 mm.

Segundo uma testemunha, o agressor trabalhou na loja e recentemente montou um negócio no mesmo ramo.

Vítima e atirador têm uma disputa judicial, um processo por danos morais em andamento.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O empresário morto será sepultado nesta quarta-fiera (24/9), em Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro.

