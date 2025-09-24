Tombamento de carreta bloqueia BR-381 e provoca fila quilométrica
Motorista foi resgatado ileso. A pista no sentido BH está fechado na manhã desta quarta (24), na Região Central de Minas
O tombamento de uma carreta bloqueia a BR-381 na altura de Itaguara (MG), na Região Central do estado, na manhã desta quarta-feira (24/9).
De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 568, às 5h48, no sentido Belo Horizonte (MG).
A pista está interditada. Às 7h10, o congestionamento chega a 4 quilômetros.
O motorista foi socorrido ileso. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.
Equipes da concessionária atuam na remoção do veículo.
Matéria em atualização