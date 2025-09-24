Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Tombamento de carreta bloqueia BR-381 e provoca fila quilométrica

Motorista foi resgatado ileso. A pista no sentido BH está fechado na manhã desta quarta (24), na Região Central de Minas

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
24/09/2025 08:11

Motoristas estão impedidos de seguir no trecho desde 5h50 da manhã desta quarta-feira (24)
Motoristas estão impedidos de seguir no trecho desde 5h50 da manhã desta quarta-feira (24) crédito: Reprodução/Redes sociais

O tombamento de uma carreta bloqueia a BR-381 na altura de Itaguara (MG), na Região Central do estado, na manhã desta quarta-feira (24/9).

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 568, às 5h48, no sentido Belo Horizonte (MG).

A pista está interditada. Às 7h10,  o congestionamento chega a 4 quilômetros.

O motorista foi socorrido ileso. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Equipes da concessionária atuam na remoção do veículo. 

Matéria em atualização

