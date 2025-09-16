Assine
ACIDENTE

Motorista morre em tombamento de carreta

Para a retirada do corpo, os bombeiros tiveram de recortar o baú onde estava a carga de eletrodomésticos

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
16/09/2025 10:15

Bombeiros tiveram de recortar a carroceria da carreta para resgatar corpo do motorista
Bombeiros tiveram de recortar a carroceria da carreta para resgatar corpo do motorista

Um motorista, de 56 anos de idade, que transportava eletrodomésticos em uma carreta, morreu na madrugada desta terça-feira (16/9), quando o veículo tombou na altura do quilômetro 816, da BR-040, em Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata.  

Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo.

Para a retirada do corpo da vítima, encontrado debaixo do baú da carreta, os bombeiros tiveram de cortar a parte superior do compartimento de cargas e retirar parte dos eletrodomésticos.

A vítima tinha fraturas em membros inferiores, fratura cervical e múltiplas escoriações pelo corpo, que foi entregue a uma funerária de Matias Barbosa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

overflay