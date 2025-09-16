Motorista morre em tombamento de carreta
Para a retirada do corpo, os bombeiros tiveram de recortar o baú onde estava a carga de eletrodomésticos
Um motorista, de 56 anos de idade, que transportava eletrodomésticos em uma carreta, morreu na madrugada desta terça-feira (16/9), quando o veículo tombou na altura do quilômetro 816, da BR-040, em Matias Barbosa (MG), na Zona da Mata.
Segundo informações do Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o motorista estava sozinho no veículo.
A vítima tinha fraturas em membros inferiores, fratura cervical e múltiplas escoriações pelo corpo, que foi entregue a uma funerária de Matias Barbosa. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).