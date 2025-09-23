Acidente grave entre três veículos interdita BR-251 no Norte de Minas

Uma colisão envolvendo três veículos interditou a BR-251 na manhã desta terça-feira (23/9), no km 463, altura da região da Serra de Francisco Sá, no Norte de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 11h20 e envolveu um Chevrolet Cruze, uma carreta e um Hyundai Creta. De acordo com informações preliminares, o motorista do Cruze perdeu o controle da direção, rodou na pista e bateu de frente contra a carreta, atingindo o Creta.

O condutor do Cruze ficou preso às ferragens e sofreu múltiplos traumatismos e hemorragia grave. Ele foi desencarcerado pelos bombeiros, estabilizado por equipes do Samu e levado em estado grave pela aeronave Arcanjo para atendimento hospitalar especializado.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante o resgate e a remoção dos veículos. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

