Grande BH: acidente com motos e carro fecha a BR-381 e complica trânsito

Um acidente envolvendo duas motos e um carro interdita a Rodovia Fernão Dias e complica a chegada a Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (22/9).

O bloqueio total acontece na altura do quilômetro 281 da rodovia, na altura de Contagem (MG), na Região Metropolitana. Ambulâncias da Arteris Fernão Dias e do Samu atendem os envolvidos.

Às 8h20, é registrado um congestionamento de oito quilômetros.

Segundo a Arteris, uma vítima foi encaminhada ao Hospital da Unimed em Contagem. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou em qual veículo estava.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Matéria em atualização