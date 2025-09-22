Grande BH: acidente com motos e carro fecha a BR-381 e complica trânsito
Todas as faixas da BR-381 estão bloqueadas no sentido BH na manhã desta segunda-feira (22/9)
Um acidente envolvendo duas motos e um carro interdita a Rodovia Fernão Dias e complica a chegada a Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (22/9).
O bloqueio total acontece na altura do quilômetro 281 da rodovia, na altura de Contagem (MG), na Região Metropolitana. Ambulâncias da Arteris Fernão Dias e do Samu atendem os envolvidos.
Às 8h20, é registrado um congestionamento de oito quilômetros.
Segundo a Arteris, uma vítima foi encaminhada ao Hospital da Unimed em Contagem. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou em qual veículo estava.
Matéria em atualização