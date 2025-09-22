Assine
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Grande BH: acidente com motos e carro fecha a BR-381 e complica trânsito

Todas as faixas da BR-381 estão bloqueadas no sentido BH na manhã desta segunda-feira (22/9)

Giovanna de Souza
22/09/2025 08:55

Uma das vítimas foi socorrida pelo Samu à Unimed de Contagem
Uma das vítimas foi socorrida pelo Samu à Unimed de Contagem

Um acidente envolvendo duas motos e um carro interdita a Rodovia Fernão Dias e complica a chegada a Belo Horizonte (MG), na manhã desta segunda-feira (22/9).

O bloqueio total acontece na altura do quilômetro 281 da rodovia, na altura de Contagem (MG), na Região Metropolitana. Ambulâncias da Arteris Fernão Dias e do Samu atendem os envolvidos.

Às 8h20, é registrado um congestionamento de oito quilômetros.

Segundo a Arteris, uma vítima foi encaminhada ao Hospital da Unimed em Contagem. Não há informações sobre o estado de saúde dela ou em qual veículo estava.

Matéria em atualização

