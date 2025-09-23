BR-262: ônibus cai em ribanceira de 30 metros e deixa 40 feridos; vídeo

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um grave acidente na BR-262 com um ônibus, próximo a Manhuaçu, na Zona da Mata de Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (22/9), deixou 40 feridos, incluindo um recém-nascido de apenas quatro meses. O veículo caiu numa ribanceira, cerca de 30 metros.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, por volta de 1h30, o ônibus, que pertence à empresa Ebertur, seguia de Belo Horizonte para Vitória, no Espírito Santo, quando saiu da estrada e rolou pela ribanceira.

Segundo o motorista, pouco tempo antes do ocorrido, ele havia parado num restaurante, Barrigão, em Realeza, ponto de parada determinado pela empresa, e de lá retomou a viagem. Ao chegar ao local do acidente, segundo ele, perdeu o controle da direção do veículo, que precipitou morro abaixo, capotando diversas vezes.

“O veículo saiu da pista e capotou, parando ao ser contido por duas árvores, o que evitou uma queda ainda maior. Chovia intensamente no momento do acidente”, disse o capitão Flávio, da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhuaçu.

Segundo os bombeiros, algumas vítimas conseguiram sair sozinhas de dentro do ônibus, mas outras ficaram presas nas ferragens e precisaram ser resgatadas com técnicas de salvamento.

A maioria das vítimas foi encaminhada para o Hospital César Leite, em Manhuaçu. As de menor gravidade foram para o Hospital Padre Júlio Maria, em Manhumirim, ou para o Pronto Atendimento (UAI) de Manhuaçu.

Participaram da ocorrência, além do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e da concessionária Ecovias Rio Minas. Uma investigação foi aberta pela Polícia Civil.

