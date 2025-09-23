Faixas do Anel Rodoviário serão bloqueadas para manutenção até quinta (25)

O Anel Rodoviário de Belo Horizonte passará por serviços de manutenção e limpeza entre esta terça-feira (23) e quinta-feira (25), de 9h às 16h, no trecho entre a Avenida Antônio Carlos e a BR-040. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) durante o período, duas faixas de trânsito ficarão interditadas, e agentes da BHTrans vão sinalizar e monitorar a área para garantir a segurança viária.

O trabalho inclui limpeza de bocas de lobo, sarjetas e valetas, capina, retirada de entulhos e detritos. A pista central do Anel também passará por limpeza à esquerda, junto à barreira New Jersey, utilizada como separador de fluxo. Está prevista ainda a lavagem das faixas de rolamento e das barreiras, conforme avaliação técnica do local.

As ações serão realizadas nos dois sentidos do corredor viário, de forma integrada, com equipes do Departamento de Manutenção e Infraestrutura Viária (DMIV), da Gerência de Manutenção e Conservação (GMCAR), da BHTrans e da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU).

O gerente de Manutenção do Novo Anel, engenheiro Hugo Melo, ressalta que a limpeza prepara o trecho para uma nova pintura, garantindo maior durabilidade. “Vamos retirar todo o material acumulado, varrer e limpar para que a pintura a ser executada tenha uma vida útil maior”, explica.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nos primeiros três meses de municipalização do Anel, a SLU informa que retirou 849 toneladas de resíduos. Além da limpeza e capina nas alças dos viadutos e ao longo da via, a equipe removeu depósitos clandestinos de entulhos, utilizando até pá carregadeira em alguns casos, além de móveis, eletrodomésticos e materiais recicláveis.