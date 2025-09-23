Batida entre carretas na BR-354 provoca queda em ribanceira e bloqueio

Duas carretas colidiram na BR-354, altura do Km 501, em Formigas, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta terça-feira (23/9). Um dos veículos caiu em uma ribanceira e o outro atravessou a via, bloqueando totalmente o fluxo. Uma caminhonete também foi atingida no acidente.

Os três veículos pegaram fogo por causa da colisão, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), que atendeu a ocorrência. A corporação foi acionada por volta de 12h50 e informou que o acidente ocorreu sentido Candeias, após o trevo de Formiga.

O motorista da carreta que caiu na ribanceira, uma graneleira, morreu carbonizado, segundo o CBMMG. Já o condutor do outro veículo pesado, que estava carregado com ferragens, foi retirado da carreta por pessoas que estavam no local. De acordo com os bombeiros, ele foi resgatado consciente, apresentava vários cortes pelo corpo e foi encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Formiga.

A corporação informou que os ocupantes da carreta — um homem, uma mulher e uma criança — conseguiram sair sozinhos do veículo e tiveram ferimentos leves. Não foi detalhado o impacto sofrido pela caminhonete.

A dinâmica do acidente ainda não foi informada.

O Estado de Minas pediu à Polícia Militar Rodoviária mais informações sobre o acidente e questionou se o trecho da rodovia segue bloqueado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O texto será atualizado quando houver resposta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia