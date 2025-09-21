Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MOTORISTAS!

Obras na BR-381 alteram tráfego entre Caeté e Governador Valadares; confira

Obras serão executadas ao longo de quase todo o trecho. Veja quais serão as intervenções de segunda-feira (22/9) ao sábado (27/9)

Publicidade
Carregando...
Denys Lacerda
Denys Lacerda
Repórter
Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas
21/09/2025 19:35 - atualizado em 21/09/2025 19:36

compartilhe

Siga no
x
Motoristas devem reduzir a velocidade ao se depararem com o controle de tráfego e respeitarem a sinalização
Motoristas devem reduzir a velocidade ao se depararem com o controle de tráfego e respeitarem a sinalização crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Motoristas que trafegam pela BR-381, entre Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, devem ficar atentos aos trechos que passarão por obras, de segunda-feira (22/9) a sábado (27/9).

O detalhamento do cronograma de obras foi dado pela Nova 381, concessionária da rodovia e responsável pelos trabalhos, a serem realizados entre 7h e 18h30 (Confira mais abaixo).

Leia Mais

Segundo a Nova 381, nos trechos com intervenções em pavimento, sinalização e drenagem, será adotado o sistema Pare e Siga. A empresa alerta para que os motoristas reduzam a velocidade ao se depararem com o controle de tráfego e respeitem a sinalização.

* Do KM 147 ao KM 165 (Governador Valadares), em ambos os sentidos: recuperação de erosões.

* Do KM 165 (Governador Valadares) ao KM 182 (Periquito), em ambos os sentidos: recuperação de erosões.

* Do KM 182 (Periquito) ao KM 200 (Naque), em ambos os sentidos: recuperação de erosões.

* Do KM 228 (Belo Oriente) ao KM 235 (Santana do Paraíso), em ambos os sentidos: serviço de pavimento flexível – fresagem e recomposição de CBUQ / reparo profundo.

* Do KM 252 (Ipatinga) ao KM 255 (Coronel Fabriciano), em ambos os sentidos: serviço de pavimento flexível – fresagem e recomposição de CBUQ / reparo profundo.

* Do KM 385 (Barão de Cocais) ao KM 422 (Caeté), em ambos os sentidos: serviço de pavimento rígido - demolição e recomposição das placas.

* Do KM 422 (Caeté) ao KM 386 (Bom Jesus do Amparo), em ambos os sentidos: limpeza de telas antiofuscantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

br-381 caete governador-valadares obras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay