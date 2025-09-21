Obras na BR-381 alteram tráfego entre Caeté e Governador Valadares; confira

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Motoristas que trafegam pela BR-381, entre Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, devem ficar atentos aos trechos que passarão por obras, de segunda-feira (22/9) a sábado (27/9).



O detalhamento do cronograma de obras foi dado pela Nova 381, concessionária da rodovia e responsável pelos trabalhos, a serem realizados entre 7h e 18h30 (Confira mais abaixo).

Segundo a Nova 381, nos trechos com intervenções em pavimento, sinalização e drenagem, será adotado o sistema Pare e Siga. A empresa alerta para que os motoristas reduzam a velocidade ao se depararem com o controle de tráfego e respeitem a sinalização.

* Do KM 147 ao KM 165 (Governador Valadares), em ambos os sentidos: recuperação de erosões.



* Do KM 165 (Governador Valadares) ao KM 182 (Periquito), em ambos os sentidos: recuperação de erosões.



* Do KM 182 (Periquito) ao KM 200 (Naque), em ambos os sentidos: recuperação de erosões.



* Do KM 228 (Belo Oriente) ao KM 235 (Santana do Paraíso), em ambos os sentidos: serviço de pavimento flexível – fresagem e recomposição de CBUQ / reparo profundo.



* Do KM 252 (Ipatinga) ao KM 255 (Coronel Fabriciano), em ambos os sentidos: serviço de pavimento flexível – fresagem e recomposição de CBUQ / reparo profundo.



* Do KM 385 (Barão de Cocais) ao KM 422 (Caeté), em ambos os sentidos: serviço de pavimento rígido - demolição e recomposição das placas.



* Do KM 422 (Caeté) ao KM 386 (Bom Jesus do Amparo), em ambos os sentidos: limpeza de telas antiofuscantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia