Motorista bate e derruba poste deixando duas cidades sem energia

Duas cidades do Triângulo Mineiro ficaram sem energia na noite de sábado para domingo, depois de um acidente na primeira delas. Um carro de passeio, um Passat, subiu no meio-fio e derrubou um poste de energia, o que resultou na queda de outros quatro postes.

O acidente ocorreu por volta de 19h de sábado (20/9), na Avenida Ana Cláudio Oliveira, em Sacramento. Ao bater no poste, este caiu em cima do carro. O poste caiu sobre o veículo depois da batida. A queda causou o tombamento de outros quatro postes, puxados pela fiação, cortando a energia elétrica tanto de Sacramento, quanto de Conquista no Triângulo Mineiro. As duas são cidades próximas e a rede elétrica é unificada.

As causas do acidente não são conhecidas, mas há a suspeita que o motorista do Passat estaria embriagado e em alta velocidade ao perder o controle do veículo.

O Passat ficou preso sob o poste e o motorista foi retirado do veículo por populares. As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local e encontraram a vítima consciente e desorientada, sentada na calçada. Apresentava escoriações generalizadas e foi levado para a Santa Casa de Sacramento.

O local do acidente teve de ser isolado, devido à possibilidade de uma descarga elétrica, uma vez que as redes de média e de baixa tensão da Cemig ficaram caídas na rua.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal fizeram a sinalização e a segurança do local. Uma equipe da Celminas, empresa de energia elétrica, compareceu e assumiu o trabalho de reparo da rede.

O restabelecimento da energia elétrica aconteceu aos poucos. Somente no final da madrugada é que foi normalizado.

