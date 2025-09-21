Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE

Trenzinho desgovernado dá susto em Monte Sião

Engate que une o trenzinho ao carro que o puxa se soltou. Ninguém se feriu

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
21/09/2025 14:21

compartilhe

Siga no
x
Turísticas ficaram assustados quando o trenzinho começou a descer, de ré, pela rua
Turísticas ficaram assustados quando o trenzinho começou a descer, de ré, pela rua crédito: Redes sociais

Por pouco uma atração turística de Monte Sião, na divisa de Minas Gerais com São Paulo, um trenzinho, destinado a levar turistas para percorrer as ruas da cidade e aos pontos mais visitados, não se transformou em tragédia nesse sábado (20/9). É que o engate que liga o equipamento a um carro estilizado, se soltou. O trenzinho desceu desgovernado, e bateu em um carro e duas motocicletas, que estavam junto ao meio-fio, e parou. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Leia Mais

Era por volta de 14h40. O veículo subia a Rua Juscelino Kubitschek, pouco íngreme, quando aconteceu o incidente. Atrás do trenzinho, havia dois carros, que deram ré. Estranhamente, como se tivesse um condutor, o trenzinho se desviou e ultrapassou, sem esbarrar, nos dois veículos.

Desceu por cerca de 200 metros e deu uma guinada para o lado direito da rua, quando bateu no carro e nas motocicletas e parou. Os passageiros, nesse momento, desceram, com a ajuda de outras pessoas que transitavam pelo local. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

assusta desgovernado monte-siao trenzinho

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay