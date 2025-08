MG: caminhão-tanque tomba, pega fogo e interdita BR-040, em Congonhas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um caminhão-tanque carregado de etanol tombou e pegou fogo na BR-040, altura do quilômetro 603, em Congonhas (MG), na Região Central de Minas Gerais, na manhã desta terça-feira (5/8).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista está interditada nos dois sentidos e sem previsão de liberação. Houve vazamento do produto na pista.

A EPR Via Mineira, que administra a rodovia, informou que enviou ao local viatura de inspeção, guincho e ambulância. Segundo a concessionária, há 4 quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos da rodovia.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado e iniciou o combate ao fogo às 7h37 diante do risco elevado de explosão e da natureza da carga. Três equipes do CBMMG atuam no local.



Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as chamas se alastrando na vegetação às margens da rodovia e atingindo completamente o veículo, além de fumaça visível a grande distância.

