Ônibus de entretenimento adulto é alvo de críticas em Ouro Branco
Câmara Municipal enviou um requerimento à Prefeitura para averiguar licença de funcionamento do veículo
Um "ônibus boate" que circula pela cidade de Ouro Branco (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem causado um burburinho entre os moradores, sendo acusado de promover a exploração de mulheres. A situação chegou na Câmara Municipal, que enviou um requerimento à Prefeitura para apurar se o veículo tem permissão para rodar.
Ao Estado de Minas, a Vereadora Nilma Aparecida Silva (PT), que assina o requerimento junto com os vereadores José Irenildo Freires de Andrade (PSDB) e Neymar Magalhães Meireles (CIDADANIA), contou que há uma alta concentração de trabalhadores devido à usina existente na cidade, que seria o público alvo da Las Vegas Night, uma boate na cidade vizinha de Conselheiro Lafaiete. Inicialmente o ônibus passava pela cidade, sem nenhum tipo de adesivo que identificasse sua finalidade, e levava os homens interessados até o estabelecimento.
Tudo mudou no mês passado, quando o veículo apareceu plotado, com luzes e música. Segundo Nilma, ao passar por uma praça na Avenida Marisa de Souza Mendes, onde há uma feira com brinquedos para crianças, uma mulher colocou os seios à mostra pela janela do ônibus, gerando revolta em parte dos presentes. Isso aumentou os questionamentos a respeito do veículo, que chegaram à Câmara.
“Elas começaram a botar os seios nus para fora da janela do ônibus durante o dia, próximo a um clube onde tem adolescentes praticando esportes e de uma feira com brinquedos para crianças. Então nós fizemos o requerimento não para punir quem trabalha na boate, mas para para combater essa adultização das crianças, porque elas estão sendo expostas a uma sexualização que nós entendemos ser perigosa para a idade”, explica Nilma.
O documento pede que seja verificado se o ônibus tem licença para circular e se há exploração sexual das mulheres envolvidas. Os vereadores também solicitaram que o executivo informe as medidas que estão sendo tomadas para prestar esclarecimentos à população.
O requerimento ainda diz que o “incremento da prostituição pode estar associado a problemas de saúde pública”, que a “proliferação dessas atividades contribui para a normalização de comportamentos que podem desestabilizar as relações familiares e sociais” e questiona o que está sendo feito para minimizar estes impactos.
De acordo com Nilma, mesmo depois do envio do requerimento o ônibus seguiu rodando pela cidade até a última quinta-feira (11/09). A Vereadora afirma que a intenção da Câmara não é proibir o trabalho das profissionais do sexo, mas que seu trabalho seja restrito ao locais apropriados.
“A gente sabe que a prostituição é legalizada. Eu, como mulher, não faço nenhuma crítica a essa profissão. A pessoa que quer, ela procura a casa de prostituição. Agora, um homem explorar a mulher, aí já é crime. Queremos acabar com a exploração da prostituição e a exposição de pessoas que não estão em busca de uma relação sexual e estão sendo expostas a esse convite”, explica a vereadora.
A Prefeitura de Ouro Branco confirmou que recebeu o requerimento, que se encontra em análise. O Estado de Minas tentou entrar em contato com representantes da Las Vegas Night, mas não teve resposta.