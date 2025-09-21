Ônibus de entretenimento adulto é alvo de críticas em Ouro Branco

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um "ônibus boate" que circula pela cidade de Ouro Branco (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte, tem causado um burburinho entre os moradores, sendo acusado de promover a exploração de mulheres. A situação chegou na Câmara Municipal, que enviou um requerimento à Prefeitura para apurar se o veículo tem permissão para rodar.

Ao Estado de Minas, a Vereadora Nilma Aparecida Silva (PT), que assina o requerimento junto com os vereadores José Irenildo Freires de Andrade (PSDB) e Neymar Magalhães Meireles (CIDADANIA), contou que há uma alta concentração de trabalhadores devido à usina existente na cidade, que seria o público alvo da Las Vegas Night, uma boate na cidade vizinha de Conselheiro Lafaiete. Inicialmente o ônibus passava pela cidade, sem nenhum tipo de adesivo que identificasse sua finalidade, e levava os homens interessados até o estabelecimento.

Tudo mudou no mês passado, quando o veículo apareceu plotado, com luzes e música. Segundo Nilma, ao passar por uma praça na Avenida Marisa de Souza Mendes, onde há uma feira com brinquedos para crianças, uma mulher colocou os seios à mostra pela janela do ônibus, gerando revolta em parte dos presentes. Isso aumentou os questionamentos a respeito do veículo, que chegaram à Câmara.

“Elas começaram a botar os seios nus para fora da janela do ônibus durante o dia, próximo a um clube onde tem adolescentes praticando esportes e de uma feira com brinquedos para crianças. Então nós fizemos o requerimento não para punir quem trabalha na boate, mas para para combater essa adultização das crianças, porque elas estão sendo expostas a uma sexualização que nós entendemos ser perigosa para a idade”, explica Nilma.

O documento pede que seja verificado se o ônibus tem licença para circular e se há exploração sexual das mulheres envolvidas. Os vereadores também solicitaram que o executivo informe as medidas que estão sendo tomadas para prestar esclarecimentos à população.

O requerimento ainda diz que o “incremento da prostituição pode estar associado a problemas de saúde pública”, que a “proliferação dessas atividades contribui para a normalização de comportamentos que podem desestabilizar as relações familiares e sociais” e questiona o que está sendo feito para minimizar estes impactos.

De acordo com Nilma, mesmo depois do envio do requerimento o ônibus seguiu rodando pela cidade até a última quinta-feira (11/09). A Vereadora afirma que a intenção da Câmara não é proibir o trabalho das profissionais do sexo, mas que seu trabalho seja restrito ao locais apropriados.

“A gente sabe que a prostituição é legalizada. Eu, como mulher, não faço nenhuma crítica a essa profissão. A pessoa que quer, ela procura a casa de prostituição. Agora, um homem explorar a mulher, aí já é crime. Queremos acabar com a exploração da prostituição e a exposição de pessoas que não estão em busca de uma relação sexual e estão sendo expostas a esse convite”, explica a vereadora.

A Prefeitura de Ouro Branco confirmou que recebeu o requerimento, que se encontra em análise. O Estado de Minas tentou entrar em contato com representantes da Las Vegas Night, mas não teve resposta.

