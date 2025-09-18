Adultização da infância: o impacto de pular etapas no processo de aprender

Conteúdo Patrocinado é o espaço para as marcas se comunicarem com o público, oferecendo um conteúdo útil em concordância com seus valores

Nas últimas semanas, a adultização da infância voltou a ser pauta de debates no Brasil. O fenômeno tem sido citado em reportagens sobre comportamento, denúncias de exposição precoce nas redes e alertas de especialistas em saúde mental. O ponto em comum? A pressa em transformar crianças em pequenos adultos, impondo rotinas intensas e expectativas que não condizem com seu estágio de desenvolvimento.



Entretanto, esse cenário também se reflete no ambiente escolar, quando a infância é tratada como uma fase a ser “encurtada” em nome de resultados imediatos. Crianças sobrecarregadas de tarefas, com pouco tempo para brincar ou vivenciar descobertas importantes, deixam de experimentar experiências fundamentais para a construção da identidade.



Balão Vermelho: escola que respeita o tempo e o ritmo da infância



Na prática, preservar a infância significa valorizar o brincar, a curiosidade e o movimento. Na Escola Balão Vermelho, cada pergunta ou hipótese levantada pelas crianças é transformada em oportunidade de investigação.



Na escola, o brincar é valorizado como linguagem essencial da infância e ferramenta de aprendizagem Divulgação Escola Balão Vermelho

“Respeitar o tempo da criança é essencial para que ela se desenvolva de forma integral. Não acreditamos em pular fases, mas em viver cada uma delas com profundidade”, explica Simone Gomes, diretora da Escola Balão Vermelho, referência em educação construtivista em Belo Horizonte.



O erro não é entendido como falha, mas como parte fundamental do processo de aprendizagem. “Nosso papel é transformar a curiosidade natural em oportunidades de conhecimento, sem pressa e sem atalhos”, reforça Simone.



A importância de espaços que estimulam a experiência infantil



O ambiente da Escola Balão Vermelho, no bairro Mangabeiras, foi pensado justamente para refletir a filosofia pedagógica da instituição. São 9.000 m² de área total, sendo 4.000 m² ao ar livre, entre árvores, pedras e jardins. Nesse cenário, as crianças aprendem em contato direto com a natureza, explorando por meio dos sentidos.



Ao respeitar os ritmos de cada aluno, a abordagem construtivista promove uma formação sólida, que integra conhecimento acadêmico, autonomia e valores humanos. Essa base construída nos primeiros anos escolares é essencial, pois estabelece estruturas cognitivas, emocionais e sociais para toda vida.



É importante ter propostas pedagógicas que estimulem a autonomia e o pensamento crítico desde os primeiros anos Divulgação Escola Balão Vermelho

