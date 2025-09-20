BH: Palácio da Liberdade passa a receber eventos privados

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Além de atividades institucionais e programação aberta ao público, o Palácio da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital, poderá ser alugado para eventos particulares. Conforme portaria publicada no Diário Oficial de Minas Gerais, nessa sexta-feira (19/9), alguns espaços culturais e outros serviços agora estão disponíveis para acontecimentos de natureza privada e/ou onerosa e ações públicas e institucionais, ainda que gratuitas. São eles: alpendre frontal, hall de entrada, escadaria principal, sala rosada, sala vermelha, torreão inferior direito, torreão inferior esquerdo, cinema, tenda e jardins. A determinação já está valendo.



Na lista do que o Palácio passa a abrigar, estão: lançamentos, receptivos institucionais e eventos intimistas, reuniões, palestras, seminários, cursos, treinamentos, workshops, oficina, coquetéis, eventos sociais, empresariais e corporativos, aniversários, recepções, apresentações musicais, dentre outros.

A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) informa que a publicação da Portaria nº 25/2025, em consonância com a política já adotada em outros equipamentos culturais do estado, como o Palácio das Artes, o Palácio das Mangabeiras e a Serraria Souza Pinto, decide que o Palácio da Liberdade passa a ter espaços disponíveis para locação.

"A decisão busca ampliar a democratização do acesso, valorizar a cultura local, regional e nacional e fortalecer a sustentabilidade da gestão dos equipamentos culturais, seguindo critérios transparentes de precificação e ocupação. Essa ação garante maior sustentabilidade para a manutenção dos equipamentos, além de promover critérios para seu uso diante da demanda", divulga a Secult.

Com a determinação, sessões de fotos pré ou pós-casamentos, debutantes ou outros fins estritamente pessoais, por exemplo, podem ser feitos no alpendre/hall de entrada, sala rosada (torreões inferiores esquerdo e direito), sala vermelha (torreões inferiores esquerdo e direito), escadaria principal, tendas e jardins, por R$ 2,5 mil por quatro horas de uso e R$ 3,5 mil por seis horas. Podem ser agendados nas segundas e terças-feiras, quando o Palácio não está aberto, e de quarta a sexta-feira, até as 11h30.

Gravações culturais, como filmes e gravação de programação cultural, podem ser realizados na tenda, nos jardins, no alpendre/hall de entrada, na escadaria principal, na sala rosada (torreões inferiores esquerdo e direito) e na sala vermelha (torreões inferiores esquerdo e direito) por valores entre R$ 6,5 mil e R$ 7,5 mil durante quatro horas de uso, R$ 9,75 mil por seis horas, R$ 15 mil por oito horas e R$ 18 mil por dez horas. A agenda está disponível em horário comercial, e o local de utilização deverá ser isolado segundo orientação do espaço.



Quanto à diária de gravação comercial, editoriais de moda, catálogos, e filmagens corporativas, que podem ser feitos no alpendre/hall de entrada, escadaria principal, nas salas rosada e vermelha (torreões inferiores esquerdo e direito), tenda e jardins, os valores ficam em R$ 7,5 mil por quatro horas de uso, R$ 15 mil por oito horas e R$ 18 mil por dez horas. Da mesma forma, a agenda está disponível em horário comercial, e o local de utilização deverá ser isolado segundo orientação do espaço.

De design belga, escadaria principal é original da construção inicial, de 1898 Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

Para lançamentos, receptivos institucionais e eventos intimistas, alpendre/hall de entrada, escadaria principal, salas rosada e vermelha (e torreões) podem ser reservados por R$ 25 mil. Para eventos culturais no cinema o valor fica em R$ 1.150, e para eventos corporativos nesse ambiente (reuniões, palestras, seminários, cursos, treinamentos, workshops, oficinas e outros) a taxa é de R$ 3.250. Na área externa (tenda e jardins), coquetéis, eventos sociais, aniversários, recepções, eventos empresariais, corporativos, lançamentos de produtos e apresentações musicais, entre outros, podem ser programados com tabela entre R$ 20 mil, R$ 60 mil e R$ 75 mil, conforme o caso.

Para todos os eventos, é cobrada taxa de reserva de 30% do valor do contrato, além de valores relacionados a dias de montagem e desmontagem extras ou horas adicionais às diárias.



O alpendre/hall de entrada, a sala rosada (torreões inferiores esquerdo e direito), a sala vermelha (torreões inferiores esquerdo e direito) e a escadaria principal têm capacidade para receber até 150 pessoas, e o cinema, 27 pessoas. Na área externa, a tenda comporta 200 pessoas, e os jardins, mil. As solicitações de sessão de uso deverão ser formalizadas por meio de ofício dirigido à gerência geral do Palácio da Liberdade da Fundação Clóvis Salgado, com antecedência mínima de dez dias da data pretendida para o evento.



Conforme orienta a Secult-mg, as propostas apresentadas deverão estar em conformidade com a agenda e as diretrizes institucionais, além de serem avaliadas quanto à relevância cultural, viabilidade técnica e adequação aos objetivos definidos na portaria. As demandas já existentes somente serão analisadas se protocoladas após a publicação da portaria, respeitando todos os requisitos nela estabelecidos.



Símbolo

O Palácio da Liberdade foi construído para ser lugar de trabalho e moradia dos governadores, como sede do estado de Minas Gerais. Sua pedra fundamental foi lançada em 7 de setembro de 1895, e a inauguração ocorreu em 1898. Em 2025, o palácio completa 130 anos desde a pedra fundamental, como explica o assistente educativo do Palácio da Liberdade e historiador Daniel Gonsalez.



O hall de entrada/ alpendre é o principal espaço de recepção do edifício, construído para demonstrar as técnicas artísticas da época. Um dos elementos mais chamativos é o teto, original de 1898, feito em papel machê (papel, cola e cal), transformado pelos artistas em ornamentos sofisticados, conta Daniel. “As paredes do hall simulam mármore, pedra e madeira, embora todas sejam pintadas para reproduzir esses elementos naturais”.



Conforme o historiador, a sala rosada, localizada ao lado do hall de entrada, era utilizada como sala de recepção secundária, especialmente em dias de chuva, com entrada pelos torreões inferiores. Os torreões foram construídos como acessos secundários e laterais, originalmente para entrada de carruagens. As paredes simulam pedras e outros elementos decorativos.



A sala vermelha e os torreões inferiores têm função similar à sala rosada - servem como recepção secundária e acesso lateral ao Palácio, principalmente em dias de chuva. Já a escadaria principal é original da construção inicial (1898), de design belga, produzida na Alemanha em ferro batido/fundido.



“O ferro fundido permitiu a criação de curvas e ornamentos florais detalhados. A escadaria utilizava a tecnologia Joly, feita com peças desmontáveis montadas peça a peça. Além da função estética, sustentava parte do piso superior, o que era avançado para a época”, diz Daniel.



O cinema do Palácio foi inaugurado durante o mandato de Juscelino Kubitschek. Conserva equipamentos originais, como retroprojetores de 1948 da Perrles, que utilizavam lentes de carvão mineral, e algumas cadeiras ainda com cinzeiro, já que era comum fumar em ambientes fechados. É um espaço que preserva a memória audiovisual do Palácio.



A tenda é um ambiente feito para sediar eventos e comemorações, localizada nos jardins do Palácio, que são um patrimônio histórico da cidade. Projetados em estilo inglês pelo paisagista Paul Vilon, são os únicos da Praça da Liberdade a manter o paisagismo original. Contêm plantas nativas, um orquidário e um lago com dois cisnes negros.



Jardins contêm plantas nativas, um orquidário e um lago com dois cisnes negros Alexandre GUzanshe/EM/D.A Press





“Em 1920, durante a visita dos reis da Bélgica Alberto e Elisabeth, os cisnes foram presenteados ao Palácio, simbolizando essa visita histórica. Os jardins também preservam um quiosque original de 1898, feito na técnica das rocailles, com estruturas de concreto armado simulando elementos naturais”, aponta o historiador.



O Palácio da Liberdade já promove visitas guiadas gratuitas abertas a quem tiver interesse de conhecer o interior do prédio e os jardins. Os ambientes internos podem ser vistos de quarta a sexta-feira, das 12h às 17h, e aos sábados e domingos, das 10h às 16h30, e feriados (de quarta a domingo), das 10h às 16h30. Os jardins recebem o público entre quarta e sexta-feira, das 12h às 18h, aos sábados e domingos, das 10h às 18h, e feriados (de quarta a domingo), das 10h às 18h. A visitação é sujeita a lotação. Não é necessário retirar ingresso com antecedência. É exigido apenas um cadastramento na hora da visita.

"A Secult reforça que a prática de disponibilizar espaços para locação já é consolidada em diversos equipamentos sob sua gestão, e que a inclusão do Palácio da Liberdade amplia as possibilidades de uso responsável e culturalmente relevante de um dos mais importantes patrimônios de Minas Gerais", aponta o órgão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia